Dit is geen Ferrari LaFerrari, maar een Toyota Carina E

Bijzondere ombouwprojectjes kennen we vooral vanuit Thailand. Maar in Vietnam kunnen ze er ook wat van, gezien deze LaFerrari op Toyota basis.

Veel mensen willen een Ferrari, maar niet iedereen kan er een betalen. Dat is niks nieuws. Niet voor niks is de Fierrari een legende in de autowereld. In de jaren ’80, ’90 en zelfs nog in de naughties werd de Pontiac Fiero vaak als goedkope basis gebruikt om een ‘Ferrari’ te maken. Je had inmiddels al een auto met middenmotor, je zat laag…Eigenlijk was de Fiero op zich best gaaf. Maar dromers zonder monnie gingen om maximale drip te scoren toch voor de fake Ferrari-bijl.

En ja waarom ook niet. Zelfs Sonny Crockett reed in een neppe Ferrari Daytona. Tot grote ergernis van Ferrari overigens. Het Italiaanse merk is altijd al erg paranoïde geweest als het gaat om bescherming van intellectueel eigendom en imago. Als je pech hebt, snorren ze je op en dwingen je om de auto te laten vernietigen.

Toch houdt dat lang niet iedereen tegen. Zo ook niet de b0iZ van NHETTV uit Vietnam. De ‘Nam is ver weg van Italië, maar in Hanoi doet een Ferrari het ook goed op de gritty streets. Maar ja, zo’n echte LaFerrari is behoorlijk prijzig. Prijziger bijvoorbeeld dan een oude Toyota Carina E. Maar wat nou als je van die laatste, in 250 dagen die eerste kan maken?

Het klinkt als een onmogelijkheid. Maar bij NHETTV doen ze het gewoon. Althans, van de Toyota blijft eigenlijk alleen de aandrijflijn over, die netjes midscheeps is ingebouwd en de kracht naar de achterwielen stuurt. Verder bestaat de ‘LaFerrari’ uit een speciaal gemaakt buizenchassis en heel veel bondo. Zelfs voor de ‘motor’ is een soort cover gemaakt waardoor het enigszins lijkt alsof er een V12 onder de kap huist.

En ook in het interieur zit je niet tegen een oud Toyota dash aan te gluren. Er is een speciaal dashboard gevormd met typische ventilatieroosters die doen denken aan the real deal. Echte kenners kunnen het onderscheid wel maken. Maar in chưa bao giờ nghĩ (dat is Vietnamees voor Nooitgedacht volgens Google) draaien de koppen als een malle om. Zeker nu de auto roze is gemaakt.

Het project is uiteraard vastgelegd in verschillende Youtube filmpjes. Kijk ze snel voordat Ferrari de advocaten stuurt!