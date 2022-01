Hyundai i20 N rijtest en video: bijna perfect

Officieel komt de Hyundai i20 N niet naar Nederland. En toch staan er al diverse bij dealers. Speciaal voor de liefhebbers toch een test, want deze i20 N verdient het.

Hot hatchback, een uitstervend ras

De hot hatch is met uitsterven bedreigd. De Renault Clio R.S. is gedegradeerd naar een normale Clio met R.S. Line-bumpers. Bij Peugeot is het label GTi klaar. Hetzelfde geldt voor OPC van Opel. De autoliefhebber laat stiekem een traan. Wie nu een nieuwe B-segment hot hatch wenst, is aangewezen op de MINI John Cooper Works, Volkswagen Polo GTI en Ford Fiesta ST. Hyundai heeft een i20 N, alleen haalt de Nederlandse importeur die auto niet naar Nederland.

Voor de liefhebbers

Vanwaar dan toch deze rijtest met een Hyundai i20 N? Simpel: op de autoverkoopwebsites duiken er al diverse op. Er zijn Nederlandse dealers die de auto gewoon zelf importeren en verkopen. Kijk, daar worden we blij van. Bovendien is de i20 N een van de meest gehypte hot hatches van de afgelopen tijd. Dat vraagt gewoon om een rijtest. Bij Autoblog.nl offeren we ons graag op, zodat jij een goede afweging kunt maken in je zoektocht naar een hot hatch.

Uitgebreide vergelijking

De boodschap is wel binnengekomen denk ik: heel veel hot hatches in het B-segment blijven er niet over. Van de exemplaren die nog wel ‘onder ons’ zijn, maken we graag even een vergelijking, zodat je de verschillen in beeld hebt. We focussen ons daarbij op de aspecten aandrijflijn, transmissie, vermogen, koppel, 0-100-tijd, topsnelheid en gewicht. Dat resulteert in onderstaand overzicht.

Vergelijking hot hatches 2022

MINI 3drs JCW Ford Fiesta ST VW Polo GTI Hyundai i20 N Aandrijflijn: 2.0 4-cil 1.5 3-cil 2.0 4-cil 1.6 4-cil Transmissie: aut8 man6 DSG7 man6 Vermogen: 231 pk 200 pk 207 pk 204 pk Koppel: 320 Nm 320 Nm 320 Nm 275 Nm 0-100 km/u: 6,1 s 6,5 s 6,5 s 6,7 s Topsnelheid: 246 km/u 230 km/u 240 km/u 230 km/u Gewicht: 1.275 kg 1.180 kg 1.361 kg 1.190 kg Vanafprijs NL: €48.241 €34.975 €37.990 €39.000

Spectaculaire looks voor i20 N

De Fiesta ST van Ford is de absolute koning wat betreft prijs en performance. Hij mag dan wel een driecilinder hebben, het is in Nederland absoluut de beste deal voor je geld. Waarom dan toch investeren in een i20 N? Dat kunnen allereerst de looks zijn. Hyundai heeft alles uit de kast gehaald om van de i20 N een feestje op wielen te maken. Hij ziet er agressief uit, heeft sportieve bumpers, een opvallende dakspoiler, in matgrijs gespoten lichtmetalen 18-inch wielen en remklauwen met opvallend N-logo.

Er is meer!

Afhankelijk van de gekozen kleur – er is keuze uit Atlas White, Brass, Dragon Red, Sleek Silver, Phantom Black, Performance Blue en Intense Blue – is deze hot hatch voorzien van accenten in de kleur Tomato Red. Bij dit exemplaar in Dragon Red heb je die details weer niet. Uiteraard valt over smaak te twisten, maar de i20 N oogt sowieso als een bommetje op wielen. Hyundai heeft daar duidelijk niet op bezuinigd.

Interieur Hyundai i20 N

In het interieur zet Hyundai het N-thema vrolijk voort. De Koreanen werken het interieur af met sportstoelen voldoende zijdelingse steun met geïntegreerde hoofdsteun, een N-versnellingspookknop en de metalen N-sportpedalen. Het interieur is verder voorzien van accenten in de kleur Performance Blue en een geheel zwarte hemelbekleding. En dan moeten we het N-sportstuurwiel nog noemen. Dat ligt echt lekker in de hand en is voorzien van opvallende N-knoppen, waarover we verderop in deze rijtest wat meer vertellen.

i20 N is benjamin N-familie

Eerst nog even de basics: de Hyundai i20 N vormt de benjamin van de N-familie. Hij valt onder de i30 N in het gamma. De auto is na de i30 N en de i30 Fastback N het derde high-performance N-model van Hyundai in Europa. De 280 pk sterke KONA N kwam pas weer na de i20 N, alleen ook niet in Nederland. De i20 N is Hyundai’s antwoord op met name de Fiesta ST en Polo GTI. Dat zie je ook wel aan het vermogen.

Aandrijflijn Hyundai i20 N

Onder de motorkap lepelt Hyundai een 1,6-liter T-GDi-turbobenzinemotor, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Deze viercilinder levert 204 pk en maximaal 275 Nm aan koppel, hoewel de boordcomputer soms pieken laat zien van 290 tot zelfs 300 Nm aan trekkracht. Is Hyundai dus iets te bescheiden geweest in de brochure?

Gewicht en prestaties

Op papier is de i20 N niet heel zwaar. Hij weegt net zoveel als de i20 WRC, te weten 1.190 kilogram. De topsnelheid komt uit op 230 km/u en de 0-100-tijd is al na 6,7 seconden een feit als je launch control gebruikt. De koppelkromme is best interessant: tussen 1.750 en 4.500 toeren per minuut heb je alle newtonmeters tot je beschikking. Het piekvermogen komt vrij tussen 5.500 en 6.000 toeren per minuut. Bijzonder is dat de i20 N een speciaal turbosysteem heeft. Dit systeem wordt gekoeld door zowel een intercooler als het koelsysteem van de motor.

Een sper? Jazeker!

Wie een i20 koopt, doet er verstandig aan om altijd voor de Performance te gaan. Die heeft namelijk een zogeheten N Corner Carving Differential. Simpel gezegd is dit een volledig mechanisch Torsen-sperdifferentieel dat de kracht reguleert die op de voorwielen wordt overgebracht. Je hebt maximale tractie in bochten, dat wil je in een i20 N.

N Grin Control System

De i20 heeft verder ook een N Grin Control System. Er zijn vijf rijmodi: Normal, Eco, Sport, N en N Custom. Daarmee zijn de instellingen van de motor, de besturing, de elektronische stabiliteitscontrole (ESC) én het geluid van de uitlaat aan te passen aan de wensen van de bestuurder en aan de rijomstandigheden.

N Custom-modus

Via de N-knoppen op het stuurwiel kun je wisselen van modi of de N Custom-modus activeren. Nu moet je even opletten, want dit is leuk: in de N Custom-modus kan de bestuurder via een ‘spindiagram’ op het touchscreen kiezen uit Normal, Eco, Sport en Sport+ voor alle genoemde componenten, dus besturing, motorrespons, uitlaatgeluid en meer. Met de speciale N-knoppen op het stuur kun je jouw favoriete instellingen vastleggen. Voor de liefhebbers: ESC heeft drie standen. Dat zijn aan, sport en volledig uit.

Rev Matching

Dan is er nog een systeem: Rev Matching. Deze voorziening synchroniseert het toerental van de motor met die van de uitgaande as. Met de rode REV-knop op het stuuurwiel is het systeem aan- of uit te schakelen. Rev Matching werkt uitstekend, ook van drie terug naar een is geen enkel probleem.

Complimenten voor de wielophanging

Hyundai verdient een groot compliment voor de wielophanging. Dat is zeer communicatief en heeft een hele fijne demping. Op dit punt is de i20 N misschien wel beter dan de Fiesta ST. Af fabriek krijg je ook Pirelli P Zero-banden in de maat 215/40 R18, voorzien van de markering ‘HN’ voor Hyundai N.

Aanpassingen

Het onderstel is ten opzichte van de reguliere i20 op twaalf punten versterkt. Hyundai gooit er even een paar chique namen tegenaan. De nieuwe N Power Sense Axle aan de voorzijde en de Dual Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) achter bieden meer stijfheid voor een betere wegligging. Daarnaast zijn ophangpunten van de voorwielophanging versterkt, is de geometrie aangepast met meer camber voor betere tractie en is er sprake van een nieuwe stabilisatorstang, nieuwe veren en schokdempers. De nodige upgrades dus.

Remsysteem i20 N

Ook prettig is de remmerij. Er is veel remgevoel en de remmen laten zich goed doseren. Het remsysteem heeft aan de voorzijde remschijven met een diameter die elk 40 mm groter zijn dan die van de reguliere i20.

Performance Driving Data System

De Hyundai i20 N heeft tot slot ook nog een Performance Driving Data System (PDDS). Dat klinkt haast als een traumatische aandoening. Met PDDS kan de bestuurder zijn vaardigheid op het circuit meten, evalueren en verbeteren. Het systeem geeft de rijgegevens weer en bewaart die ook – dat zijn onder meer het vermogen, koppel en de turbodruk en omvat ook weergave van ronde- en acceleratietijden. Ga je dit vaak gebruiken? Uh nee, dat niet. Tenzij je de i20 N regelmatig op een circuit de sporen geeft. Anders is het vooral een leuke gimmick om te vertellen bij de vrijmibo.

Hoe voelt de i20 N nu echt aan?

De Hyundai i20 N is zonder twijfel een goede hot hatchback, maar op een aantal punten bestempelen we hem meer als GT, dan als GTI. Dat ligt met name aan de krachtbron, die komt wat ‘lui’ over. Dat komt met name door een wat zwaar vliegwiel. Bij volgas – vooral hoger in de toeren – is er even wat bedenktijd voordat alle kracht vrijkomt. Ook bij gas liften bouwt deze vierpitter vrij langzaam weer toeren af. Je blijft dus lang ‘hangen’ in toeren. Dat doet een Fiesta ST aanzienlijk beter. Die voelt meer bij de les. Gevoelsmatig ben je met name door dat zware vliegwiel met 150 pk onderweg in plaats van 204 pk.

Conclusie rijtest Hyundai i20 N

Maar daar staat wel het nodige tegenover: een haast perfect onderstel, fijne besturing, leuke extra’s wat betreft aankleding en oprecht een racy sound. Het uitlaatgeluid is in de luidste stand zelfs zo aanwezig dat je het bij langere afstanden gewoon uitschakelt. Dan resoneert het te erg, ook omdat het geluid via speakers wordt benadrukt. Een ding is zeker: de i20 N klinkt het lekkerst van allemaal en stuurt oprecht heerlijk. Het is een volwassen hot hatch die met al zijn systemen een fantastisch totaalpakket biedt. Veel herrie, veel fun, heel vergevingsgezind, interessante elektronica: een welkome aanvulling op het toch al karige aanbod B-segment hot hatches. En denk maar zo: een lichter vliegwiel is vast zo geregeld. Dan is ie perfect.