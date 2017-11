Deze Peugeot werd voor meer dan 7 miljoen dollar geveild

Het zijn niet alleen de oude Ferrari's van deze wereld die grote bedragen opleveren.

Meer dan zeven miljoen dollar voor een Peugeot. Tja, het was dan ook geen 206. Het gaat hier om een L45 Grand Prix Two-Seater uit 1914. Het was coureur Ralph Mulford die in 1916 met deze auto als derde wist te eindigen, tijdens de Indianapolis 500 Mile.

In die periode had de Two-Seater een drieliter motor onder de kap. Later kwam daar een 4.5-liter viercilinder voor in de plaats. Het blok levert 112 pk bij 2.800 t/pm. Volgens veilinghuis Bonhams is de Peugeot in staat om probleemloos een snelheid van 160 km/u te bereiken. De motor is gereviseerd in 2000 en de auto was onder meer tijdens het Goodwood Festival of Speed (2003, 2011) en op Pebble Beach (2014) te zien.

Hoewel de Peugeot geen races heeft gewonnen, leverde de klassieker toch een mooi bedrag op. Dit heeft mede te maken met het feit dat deze auto chassis no.1 heeft. Ditzelfde geldt voor de motor. De auto is geveild in Los Angeles voor 7.260.000 dollar, omgerekend 6.131.756 euro.