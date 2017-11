Waarom staan hier Tesla Model 3’s stof te happen?

Klaar om naar een eigenaar te gaan.. of toch niet?

In een parkeerfaciliteit in Los Angeles, Zuid-Californië staan meerdere Tesla’s geparkeerd. Het gaat om zowel de Model 3, als de Model S en Model X. Van de Model 3 staan maar liefst 26 exemplaren.

De geparkeerde auto’s staan hier natuurlijk met een reden. Een verslaggever van Automobile Magazine bezocht de faciliteit op zoek naar antwoorden. De elektrische auto’s kwamen om wat voor reden dan ook niet door de laatste inspectie. Bijvoorbeeld vanwege schade aan de auto, een mechanisch defect of een andere storing. Op de dashboards lagen checklijsten waar mogelijke problemen worden omschreven. Naast 26 exemplaren van de Model 3 telde de verslaggever nog eens 45 andere Tesla’s.

De verslaggever gaf aan de auto’s in haast te hebben geteld. Er was geen daadwerkelijke beveiliger aanwezig, maar er hingen wel camera’s. Sommige auto’s waren bedekt onder een laagje stof en zand. Dit betekent echter niet dat de voertuigen er al weken staan geparkeerd. Los Angeles County ligt aan de Grote Oceaan en als het een beetje winderig is, worden auto’s al gauw stoffig en vies. Een Reddit-gebruiker besloot ook een kijkje te nemen en schoot een aantal foto’s die je kunt bekijken in de gallery.

Tesla kwam in het verleden al vaker in het nieuws vanwege mechanische mankementen met de Model S en Model X. Vermoedelijk is de inspectie extra aangescherpt met de Model 3 om een herhaling van de geschiedenis te voorkomen. Automobile Magazine heeft contact opgenomen met Tesla om antwoorden te krijgen, maar de Amerikaanse autofabrikant was niet bereikbaar voor commentaar.

Fotocredit: blfire via Reddit