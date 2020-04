Mercedes-AMG GLC 63S rijtest en video

De Mercedes-AMG GLC 63S is een prima recept voor een Autoblog rijtest. Want laten we eerlijk zijn, een 4.0 V8 met 510 pk in een compacte SUV, dat moet hilarisch zijn!

Boos kijken in maatpak

Kijk hem staan dan. Met z’n dikke lip en z’n bolle banden. Het is een beetje als die onberekenbare uitsmijter bij de club vroeger. Die ene waarvan de verhalen rondgingen dat hij in zijn vrije tijd cagefight wedstrijden won. Met een blinddoek en één arm op zijn rug mepte hij Sluwe Simon knock-out binnen twintig tellen. Die uitsmijter die wel eens een ‘klusje’ voor de lokale motorclub scheen te doen. Die altijd best vriendelijk oogde, maar die kon ontploffen als hij dacht dat je bijdehand naar hem deed. Kortom: die gast waar je geen problemen mee wilde. Zo oogt de Mercedes-AMG GLC 63S uit deze rijtest op een afstandje ook.

Gedrongen. Stevige poten. Brede schouders. Een passief-agressieve blik. Neus een tikkeltje stomp, waarschijnlijk van dat cagefighten. Een bult spieren die bijna uit het strak gesneden donkerblauwe pak bulken. Dat pak maakt hem overigens chiquer dan hij daadwerkelijk is. En wacht maar tot hij zijn strot opentrekt, maar daarover later meer.

Prima innerlijk ondanks bullebak looks

Van binnen blijkt de Mercedes-AMG GLC 63S tijdens deze rijtest een stuk beschaafder dan het uiterlijk doet vermoeden. Sterker nog, hij bezit over een prima set karaktereigenschappen. Hij biedt comfort aan de bestuurder met heerlijke zetels. Die ondersteunen je tijdens het bochtenwerk bijvoorbeeld door bijna onmerkbaar wangen te vullen met lucht, waardoor meer zijdelingse steun geboden wordt. Alles is uitgevoerd in fraai, zwart leder met grijze stiksels. Het stuur ligt heerlijk in de hand.

MBUX op twee losses schermen

Uiteraard heeft de GLC ook het MBUX systeem, maar dit is verdeeld over twee losstaande schermen. Misschien minder vooruitstrevend, maar het bevalt erg goed. Het doet wat minder gekunsteld aan allemaal.

Het losstaande scherm in het midden van het dashboard is te bedienen met de touchpad. Deze bevindt zich in de middenconsole en is op zich prima in de bediening. Maar het is fijn om te weten dat het centrale scherm ook gewoon touch-functionaliteit biedt. Zeker stilstaand is het dan een stuk vlotter te bedienen. Het adres in de navigatie invoeren voordat je gaat rijden gaat echt veel sneller met het touchscreen, dan met de touchpad.

Mercedes-AMG GLC 63S rijtest – Track Precision

In het MBUX-systeem zijn verder nog wat grappige goodies te vinden. Één van die zaken is de AMG Track Precision-app, waarin je circuits kunt inladen om telemetrie en rondetijden bij te houden. Gekoppeld aan een app op je telefoon kun je zelfs je rondjes filmen en later in de app analyseren. Dat gaat tot op het niveau van gaspedaalstanden en remkracht, echt heel leuk.

Ook leuk is dat er een Dragrace-modus in zit. Activeer je die, dan houdt de app bij hoe snel je start. Je kan hem laten aftellen, waarbij je eigen reactietijd dus ook belangrijk wordt. Ook kun je ervoor kiezen dat hij begint te lopen zodra jij de voet van rem haalt bij het gebruiken van de Race Start (launch control).

Groot luid hart – Mercedes-AMG GLC 63S rijtest

Gebruik je die Race Start optie dan krijg je te maken met het hart van de Mercedes-AMG GLC 63S uit deze rijtest. Dat hart is beresterk, zo simpel is het. De inmiddels in bijna elke auto van Mercedes gepropte hot-V V8 twin turbo is ook hier van de partij. Zoals altijd 4.0 liter groot, in dit geval met een vermogen van 510 pk en een beestachtig koppel van 700 Nm. Dat is te danken aan de ‘S’ in de badge overigens, de reguliere GLC 63 moet het stellen met ‘slechts’ 476 pk en 650 Nm koppel. Dat is natuurlijk wel een beetje behelpen.

Maar goed, de Mercedes-AMG GLC 63S uit deze rijtest is dus de snelle variant, goed voor een sprint naar 100 in 3,8 seconden en een topsnelheid van 280 kilometer per uur. De non-S heeft een topsnelheid van 250 kilometer per uur of, als je bijbetaalt, 270 kilometer per uur in combinatie met het AMG Drivers Package. Een sprint naar honderd is in de non-S een tergend langzame 4,0 seconden. Wederom erg behelpen dus. Een rondje Nürburgring zou in de GLC 63S in 7:49,369 minuten te slechten zijn. Dat is omgerekend naar Nederlandse tijd ontzettend snel. Zeker voor een SUV.

Overigens is de V8 nogal luidruchtig. Starten gebeurt bijvoorbeeld altijd ‘met de klep open’. Dat zorgt ervoor dat niet alleen de GLC 63S loopt te schreeuwen bij een koude start ’s morgens vroeg, maar je boze buurvrouw ook.

Oogt gevaarlijk maar is behulpzaam

Zoals het wel vaker gaat met bullebakken: vaak zijn ze best lief als je de moeite neemt ze beter te leren kennen. Zo ook met de Mercedes AMG GLC 63S uit deze rijtest. Natuurlijk is het een indrukwekkende verschijning, maar hij bijt niet. Of in ieder geval niet direct. Er zijn meerdere rijmodi, en zo lang je het ESP niet volledig uitschakelt zorgt de GLC 63S goed voor je.

Er zijn bijzonder veel hulpsystemen aanwezig die je reis veiliger, comfortabeler, sportiever, preciezer of makkelijker maken. AMG Dynamics dat je laat kiezen tussen de verschillende rijmodi. Daarbij worden allerlei zaken aangepast, waaronder het onderstel, pedaalrespons, stuurgevoel, maar ook de motorsteunen en de werking van het sperdifferentieel. Bovendien is er de nieuwe ‘Slippery’ modus. Die zorgt ervoor dat je niet ongewenst achtjes staat te draaien op de parkeerplaats van de basisschool van je kinderen, zodra de eerste sneeuw naar beneden is gekomen.

Maar ook comfortverhogende zaken als het (optionele) Burmester geluidssysteem, dat heerlijke geluidskwaliteit biedt. Of de spraakassistent die je van alles kunt laten regelen voor je. Toegegeven: je moet er even een bepaalde omgang mee leren krijgen, maar het kan wel degelijk een fijne toevoeging zijn.

Prachtige details – Mercedes AMG GLC 63S rijtest

En wat te denken van de belevingswerelden? Deze beïnvloeden niet alleen de kleuren op de schermen en de sfeerverlichting, maar passen ook zaken als de rijmodus aan op het gekozen thema. Kies je bijvoorbeeld voor ‘Lounge’ dan gaat alles in standje comfort en krijg je zachtblauwe kleuren op de displays en Ambient Lighting. Maar kies je voor Circuit dan wordt alles rood met geel en gaat de rijmodus naar Sport Plus.

Ook mooi zijn de LED-knoppen die op het stuur te vinden zijn. Om de rijmodus te wisselen kun je de rechter knop draaien. Op het scherm in de knop zie je direct wat je gekozen hebt. De andere twee knoppen kun je zelf instellen als een soort snelkoppelingen, waarbij de gekozen functie als een icoon in de knop wordt weergegeven.

Rijden met de GLC 63S

Door al die prachtige details zou je bijna vergeten dat het ding ook nog goed moet rijden. Laten we beginnen te melden dat zelfs in de meest comfortabele setting, er nog steeds geen twijfel bestaat over het potentieel van de GLC. Het onderstel is vrij stug, zelfs met de luchtvering in z’n meest comfortabele stand.

Het blok heeft nooit adem tekort. Het maakt niet uit hoe hard je rijdt, als je het gas intrapt is er instant versnelling beschikbaar. De AMG Speedshift MCT 9G-transmissie heeft altijd het juiste van de negen verzetten vlot beschikbaar. Afhankelijk van de gekozen rijmodus zal het vermogen van redelijk subtiel tot tamelijk lomp naar de achteras gestuurd worden. Als die tekort schiet, worden de voorwielen bijgeschakeld. Dat betekent dat je met een groot hart en een beetje toewijding zelfs wat kunt glijden en banden roken met de Mercedes-AMG GLC 63S ontdekten wij tijdens het opnemen van de rijtest.

Dynamisch dankzij slimme techniek

Maar ga je wat subtieler te werk, dan kun je ook erg veel plezier beleven aan bochten. De besturing is redelijk precies en geeft redelijk gevoel, best veel gevoel voor een SUV zelfs. Bovendien is het onderstel tamelijk briljant voor een auto van dit soort. Natuurlijk zijn er allerlei slimme systemen die jou helpen, maar eigenlijk merk je dat niet echt. De auto weet je heel aardig het gevoel te geven dat je zelf vrij aardig kunt rijden.

De driekamer luchtvering (Intelligent Air) doet zijn werk bijvoorbeeld bijzonder verfijnd. Niet alleen weet dat systeem de pootjes zeer vast aan de grond te houden, ook overhellen in bochten en duiken onder remmen worden actief tegengewerkt. Daardoor voelt de auto bijzonder stabiel en ‘vlak liggend’ voor een SUV en wordt het makkelijker met de balans te spelen. Dat gaat dan weer erg makkelijk dankzij de zeer capabele vierwielaandrijving, die altijd kracht naar wielen met grip lijkt te kunnen krijgen.

Het is pas op het moment dat je naar de stand ‘Race’ schakelt, en alle hulpsystemen uitschakelt, dat je ontdekt dat de auto zoveel voor je doet. Dan kom je er ineens achter dat de GLC 63S een tamelijk wild beest is, dat getemd wordt door slimme electronica. Dan merk je ineens dat er toch wel érg veel power aanwezig is voor een auto van dit formaat. Een precisiewapen is het zeker niet, maar uiterst doeltreffend hardgaan kan het wel.

Mercedes-AMG GLC 63S rijtest – de competitie

Heel veel van dit soort auto’s zijn er niet. Natuurlijk zijn er genoeg compacte SUV’s, daar hoeven we niet over te twisten. Naar mijn bescheiden mening zouden we best met minder kunnen. Ook zijn er genoeg V8’s op de wereld. Hoewel, naar mijn bescheiden mening zijn er nooit genoeg V8’s op de wereld. Maar goed: dat de twee worden samengevoegd, dat is redelijk zeldzaam. Sterker nog, een V8 in een SUV van deze grootte is vrij schaars. Ik kom even niet verder dan de Jaguar F-Pace SVR als ik iets vergelijkbaars met een V8 moet noemen. En natuurlijk zijn er andere auto’s, zoals de Porsche Macan Turbo, BMW X3 M en de Alfa Romeo Stelvio Q die qua prestaties en concept in de buurt komen.

Hoe hij zich tot die auto’s verhoudt? Qua drama is hij minder dan de F-Pace SVR, maar leuker dan de rest. Voor de rondetijden moet je misschien bij Porsche of BMW shoppen, voor de glimlach op je gezicht ben je bij Mercedes beter af. De Jaguar F-Pace SVR voelt in vergelijking tot de Mercedes-AMG GLC 63S uit deze rijtest nog weer drie tandjes minder verfijnd en een tikkeltje verouderd. Kortom: voor de combinatie ‘nieuw’ en ‘funfactor’ is de AMG op dit moment misschien wel het beste aanbod. Wat dat kost? €175.900 exclusief opties. De auto zoals wij hem reden kostte €188.565. Ga je voor die hopeloos tamme, brave GLC 63-zonder-S dan ben je minstens €164.826 kwijt.