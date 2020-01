De best verkochte auto ter wereld is een Ford

Gisteren konden we melden hoeveel bestelwagens er in Nederland verkocht zijn. Zo’n 70.000 exemplaren. Als je dat zet tegenover de personenauto’s valt dat heel erg mee.

In de Verenigde Staten liggen de kaarten iets anders geschud. Natuurlijk zijn pickups daar ook gewoon bedrijfswagens, maar worden ze uiteraard ook ingezet als personenauto. Het voordeel is dat voor de pickups de eisen omtrent emissie en veiligheid bijna nihil zijn. De bedrijfswagens zijn mede daarom ook populairder dan de personenwagens.

Nissan Titan

We beginnen met de nummer zes, de Titan van Nissan. In principe lijkt de zesde plaats zo slecht nog niet, maar de auto heeft het zwaar te verduren. De verkopen daalden met 37,5%. In 2019 werden er slechts 31.514 van verkocht.

Toyota Tundra

De Tundra is specifiek ontwikkeld met de Verenigde Staten in het achterhoofd. Sterker nog, de auto wordt er ook gebouwd. Ook de Tundra kon een min noteren, in dit geval van 5,6%. In totaal vonden 111.258 Tundra’s een nieuw Amerikaans baasje. Daarmee staat de Tundra op plaats vijf.

GMC Sierra

We komen nu bij de Amerikanen. Op plaats vier staat de GMC Sierra. Dat is een product van GM en bijna identiek aan de Chevy Silverado. Het ging dit jaar iets beter met de makers van het A-Team busje en de snelste pickup aller tijden, want de verkopen stegen met 5,5%. Er werden 232.554 Sierra’s weggezet.

Chevrolet Silverado

Op nummer 3 vinden we de eeuwige Nummer 2, de Silverado. In 2019 ging het gewoon even iets minder lekker: de verkopen daalden met 1,7%. We hoeven geen medelijden te hebben met de hoge heren van GM, want alsnog werden er 575.600 van verkocht.

RAM 1500

De grote verrassing staat op nummer 2. De RAM 1500 was dit jaar niet aan te slepen. Dat heeft RAM mede bereikt door het oude model nog te voeren als ‘Classic’. Ten opzichte van 2018 stegen de verkopen met 18%! Er werden 633.694 exemplaren verkocht.

Ford F-150

De grote winnaar is natuurlijk Ford. Dat is al jaren zo. Sterker nog, ook al zou je de cijfers van de Silverado en Sierra bij elkaar optellen, dan nóg is de F-150 beter verkocht. Het ging iets minder (1,4%) minder dan vorig jaar, maar 896.256 is een monsterlijk aantal.

Hoe zit het met de Cybertruck?

Voor de gein pakken we even de Tesla Cybertruck erbij. Die auto maakte in 2019 een enorme impact. Ondanks dat het gewoon een Concept Car lijkt te zijn, ging iedereen als een malle een aanbetaling doen. Het kost slechts 100 dollar en je kan het elk moment terugvorderen. Klinkt meer als een halve steunbetuiging, maar we gaan er even in mee. Er gaan diverse cijfers de ronde, maar het hoogste aantal zijn 250.000 reserveringen. Stel dat al die reserveringen omgezet worden naar orders, dan nog halen Musk en kompanen het podium niet.