Deze 14 doodgewone brikkies hebben AWD

Altijd tractie in een onopvallende koets. Dit zijn 14 spotgoedkope opties voor de tractie-liefhebber.

De winter komt eraan. Dat betekent dat we ons moeten voorbereiden op dingen als een Zwarte Pieten-discussie, winterbandendiscussie en natuurlijk de vuurwerkdiscussie. De argumenten blijven gelijk, we roepen alleen wat harder om maar gehoord te worden. Uiteindelijk blijken wij het allemaal eens te zijn door (weer) op Bohemian Rhapsody van Queen te kiezen als het beste nummer aller tijden.

Een ander bijkomend aspect van de winter zijn de lage temperaturen en kans op sneeuw. Nu kun je ervoor kiezen om binnen te blijven, maar sommige mensen moeten ook in die omstandigheden de weg op. Een combinatie van winterbanden en vierwielaandrijving is dan ideaal. Het nadeel van vierwielaandrijving is dat je vaak vast zit aan een grote motor. Bij veel merken was (of is) het alleen te verkrijgen op de duurste variant. Bij deze 14 auto’s is dat niet het geval:

Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 16v Q4 (932B) ’04

Wie weleens in een Alfa Romeo 147 GTA of 156 GTA heeft gereden, kan concluderen dat de auto veel potentie heeft, maar met moeite zijn vermogen kwijt kan. Met 250 pk is het wel zo prettig om een sperdifferentieel of vierwielaandrijving te hebben Het gekke is, de 147 kwam er met een sper (de Q2) en de 156 met AWD (Q4), alleen leverbaar op de 150 pk sterke diesel-uitvoeringen. Het Q4-systeem was best bijzonder, want het systeem van Graziano was voorzien van drie differentiëlen. De Q4 moet je alleen overwegen als je per se vierwielaandrijving moet hebben, want de 156 Q4 staat hoger op zijn poten (doch niet zo hoog als de Crosswagon) en was een goede 150 kilogram zwaarder dan de versie met voorwielaandrijving.

Audi 80 1.9 E quattro (B3) ’87

Audi introduceerde het befaamde quattro-systeem natuurlijk op de gelijknamige coupé. Uiteraard werd quattro ook leverbaar op de dikkere uitvoeringen van de 80, 100 en 200. Op de Audi 80 van de B2-generatie was alleen de semi-sportieve GTE tegen meerprijs als quattro leverbaar. Bij de B3 werd voor het eerst een doodgewone 80 van vierwielaandrijving voorzien. Ondanks de naam ‘1.9’, was het een ruim bemeten 1.8 motor. De achtklepper was goed voor slechts 113 pk, waar alleen de voorwielen ook wel raad mee wisten. Uiteraard was deze uitvoering voor de Nederlandse markt niet interessant, alhoewel je ‘m wel hier kon bestellen!

BMW 118d xDrive (F20) ’12

Het zal misschien heel raar klinken, maar niet iedereen is fan van achterwielaandrijving. Er zijn ook mensen die liever een wat saaiere, onderstuurde auto wensen. Zeker als de condities wat minder optimaal zijn. Wat de liefhebber uiterst vermakelijk vindt, is voor de ander doodeng. Met dat idee is de 118d xDrive op de markt gekomen, waarschijnlijk. Wederom een uitvoering die met name in Alpenlanden verkocht werd. De ’18d’ is met 143 pk geen onderbemeten motor, maar je moet echt je best doen om op asfalt de wielen te laten spinnen.

Citroen BX Break 19 4WD ’90

Er zijn van die auto’s waar je altijd een glimlach van krijgt. De Citroen BX is zo’n auto. Ondanks dat het een keurige familie auto was, maakte de styling en bijzondere technische vondsten het een opmerkelijke auto. Speciaal voor de Fransen die bij de Alpen of Pyreneeën woonden, leverde Citroen ook een BX met vierwielaandrijving. De meest bekende is de BX GTI AWD, maar er was ook een Break AWD. Ondanks dat deze ook een 1.9 achtklepper had, was de stationwagon goed voor 109 pk, ten opzichte van de 122 uit de GTI. Dus niet een sportieve auto, maar juist meer om families veilig de winter door te brengen. Dankzij de genereuze hoogte die mogelijk was met het hydropneumatische systeem, kon je op de goede banden in het terrein nog best ver komen met dit heerlijk gekke ding.

Daihatsu Applause 16 Zi 4WD ’90

Zo rond de jaren ’80 en ’90 waren de Japanners helemaal in element. De verkopen op de thuismarkt gingen door het dak (klinkt beter in het Engels) en ook de export ging meer dan uitstekend. De Japanse merken vierden dat met allerlei bijzondere technische vondsten op auto’s. Dankzij de behoudende styling, viel het echter niemand op. Dat gebeurde in het klein ook bij deze Daihatsu Applause. Dat was een keurige hatchback (jazeker, hij heeft een vijfde deur!) met een naaimachine als motor. Niet omdat ‘ie langzaam was, maar vanwege de soepele loop van het blokje. Strikt genomen was de Applause een ‘topmodel’, maar dat zag je er niet vanaf. Maar dankzij het AWD systeem met sper kon je in glibberige omstandigheden keurig uit de voeten.

Fiat Panda 4×4 (141) ’83

Als je het hebt over doodgewone auto’s met vierwielaandrijving, kan de Panda 4×4 niet ontbreken. Het was nog even twijfelen welke generatie Panda in aanmerking zou komen, want ze passen alle drie in dit overzicht. Omwille van het sentiment gaan we voor de eerste generatie (de ‘141’). De Panda 4×4 heeft een AWD-systeem van Steyr Puch. Dankzij dit effectieve systeem, de compacte afmetingen en de geringe afmetingen was de Panda 4×4 het symbool van Noord-Italië. De karaktervolle klimgeit was een auto die iedereen kocht, van arm tot rijk.

Ford Mondeo Wagon 2.0 CLX AWD ’93

Kijk, het is op zich wel logisch dat fabrikanten ervoor kiezen om vierwielaandrijving te leveren. Dat het geen zin heeft om alle varianten ermee uit te rusten is natuurlijk logisch, maar Ford maakte het wel heel bont in de jaren ’90 met de Mondeo. Voor een korte periode was het namelijk mogelijk een 4×4-versie te bestellen. In Nederland was er maar één variant leverbaar, een stationwagon met een 2.0 viercilinder, handbak en semi-luxe CLX-specificatie. Op sommige markten waren er ook andere uitrustingsniveaus en carrosserievarianten mogelijk. De 4×4-modellen waren leverbaar van 1993 tot 1996. Daarna bleef de Mondeo lange tijd verstoken van vierwielaandrijving.

Mercedes-Benz C200 4-Matic Estate (S205) ’18

In principe hetzelfde als met de BMW 118d. Niet iedereen is gecharmeerd van achterwielaandrijving. Daarbij vraagt de markt erom, zo is in de Verenigde Staten ‘four wheel drive’ een goede troef om een auto te verkopen. Ook al gaat om een eenvoudig gemotoriseerde sedan voor iemand die in Florida woont, het verkoopt. De C200 4Matic wordt overigens niet daar geleverd. Dankzij het beperkte vermogen heeft ‘ie het ook niet echt nodig, maar in zeer gladde omstandigheden en in combinatie met winterbanden is het voor sommigen een uitkomst.

Opel Vectra 1.8 S 4×4 (A) ’89

De Opel Vectra zal niet de geschiedenis gaan als de meest spannende auto die ooit is gebouwd. Sterker nog, de Insginia is een rijdende concept car in vergelijking met deze eenvoudige sedan (hatchback en stationwagon waren ook mogelijk). Uiteraard was er een snelle topuitvoering met vierwielaandrijving en een 2.0 Turbo-motor, maar ook de ‘2000’ was eventueel met vierwielaandrijving te bestellen. Maar mocht het je enkel gaan om vierwielaandrijving, dan kon je de gewone 1.8 in karige ‘S’-uitvoering ook bestellen met hetzelfde systeem.

Renault 21 TXi 2.0 Quadra ’89

De Renault 21 is in technisch opzicht een heel bijzondere auto. Aan het uiterlijk zie je het er niet zo snel aan af. Het was een prima gelijnde doch ietwat behoudende doch typische Franse berline: zwarte kentekenplaten, gele koplampen en de eeuwige lucht van Gitanes in het velours. De normale versie (met de 1.7 motor) had de motor overdwars met voorwielaandrijving. Maar de krachtigere varianten hadden de motor in lengte met de transmissie op de as. Er waren twee versies met vierwielaandrijving. Eentje was bijzonder snel (de Turbo), maar er was ook een 20 TXi met wat minder potente tweeliter motor.

Seat Alhambra 1.9 TDI Signo 4 (7M)

De Seat Alhambra was voortgekomen uit een samenwerking van Ford en Volkswagen. Deze bouwden samen een MPV. Het was weliswaar een belangrijke markt, maar de ontwikkelingskosten waren torenhoog en het was ook niet dat je er zó veel van verkocht. Het resultaat was de Ford Galaxy en Volkswagen Sharan. Later kwam daar de Seat Alhambra bij. Het topmodel, de 2.8 V6 Sport was eventueel uit te voeren met vierwielaandrijving, maar gek genoeg ook met een diesel. Het was niet eens de sterkste (met 130 pk), maar alleen de 115 pk-variant van de befaamde 1.9 pompverstuiver. Echte Auto Emocion.

Subaru Justy 1.3 GX AWD (JMA)

Natuurlijk mag een merk als Subaru niet ontbreken. Dit Japanse merk is groot geworden door vierwielaandrijving te leveren. Mede daardoor zie je in Oostenrijk en Zwitserland ineens heel veel Subaru dealers. Nu was het bij veel Subaru modellen standaard, maar dat was niet het geval bij de Justy. Alleen het topmodel was uitgerust met vierwielaandrijving. In 1996 werd de Justy vervangen door een nieuw model, dat in feite een Suzuki Swift was. Het grote verschil? je raadt hem al: vierwielaandrijving. Sterker nog, alle Justy’s van 1996 tot 2003 hadden integrale aandrijving.

Toyota Tercel Wagon 1.5 AWD (AL25) ‘1983

“Yo, Mister White!” Aldus, Jesse Pinkman uit de serie Breaking Bad. Qua voertuigen hebben ze het daar uitstekend gecast. De meest bekende auto is natuurlijk de varengroene Pontiac Aztek, een auto die in de VS hetzelfde imago heeft als de Multipla hier. Stiekem best briljant, maar het bijzondere design zat een commercieel design in de weg. De andere auto die je veel in Breaking Bad voorbij ziet komen is deze Toyota Tercel Wagon. In technisch opzicht was het een ratjetoe van onderdelen uit andere Toyota’s, maar de relatief modale 1.5 viercilinder. Wel heel bijzonder, deze was op sommige markten leverbaar met een handgeschakelde zesbak! Het idee was om zo een lage-gearing achtige ervaring te creëren zonder een lage gearing te gebruiken.

Volkswagen Bora 1.8 4-Motion (1J2) ’99

De saaiste auto aller tijden moet wel de Volkswagen Bora zijn. Dan kun je maar meteen kiezen voor de saaiste aandrijflijn mogelijk. De 1.8 viercilinder twintigklepper levert 125 pk. Nu was 5 kleppen per cilinder in die periode best bijzonder, maar de motor klonk absoluut niet inspirerend en was qua prestaties dat evenmin. Daarbij was 125 pk nauwelijks voldoende om het de voorwielen lastig te maken. Toch kon deze uitvoering besteld worden met 4-Motion vierwielaandrijving. Naast erg saai was de Bora ook nog eens vrij kaal uitgerust én behoorlijk prijzig.