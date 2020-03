Mercedes GLA en CLA worden sneller en schoner

Het was al een publiek geheim, maar nu weten we (iets) meer. De nieuwe uitvoeringen van de Mercedes GLA en CLA worden sneller én schoner.

Mercedes en hybrides gaan lekker op het moment. Zeker als we @jaapiyo mogen geloven zal Hamilton andermaal de wereldtitel binnenslepen met een hybride Mercedes. Formule 1 is natuurlijk niets meer dan marketingmanagement. Dus moeten er ook hybride Mercedessen zijn die ook jij kunt kopen.

Hybride

Mercedes had op basis van de GLE en S-Klasse bijvoorbeeld al hybrides, maar dat zijn duurdere auto’s die niet voor het jonge plebs beschikbaar zijn. Maar nu komt Mercedes met drie nieuwe compacte en betaalbare auto’s met plug-in hybride aandrijving. Eindelijk.

‘250e’

Het gaat om drie recent geïntroduceerde Benzen. Het zijn namelijk de Mercedes GLA (crossover), CLA (‘vierdeurs coupé‘) en de CLA Shooting Brake. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de ‘250e’ configuratie, waarmee we kennis konden maken in de A250e. Die auto werd eind vorig jaar geïntroduceerd op de IAA in Frankfurt.

Identieke aandrijflijn

Aangezien onderhuids de A-Klasse op hetzelfde platform staat als de Mercedes CLA en GLA, gaan we ervan uit dat de aandrijflijn identiek zal zijn. Dat betekent dus een 1,33 liter grote viercilinder met turbo. Deze wordt dan gekoppeld aan een elektromotor. Het systeemvermogen is een gezonde 218 pk. De maximum beschikbare hoeveelheid is zelfs indrukwekkend te noemen voor deze klasse: 449 Nm.

Grotere accu?

De elektromotor wordt, in de A250e, gevoed door een accupakket van 15,6 kWh. We zeggen specifiek voor de A250e erbij, want de Mercedes GLA en CLA hebben achterin veel meer ruimte beschikbaar. Vanuit technisch oogpunt zou het een minder grote uitdaging zijn. De Mercedes A250e heeft een elektrische range van 60 km. Met name die range is zeer belangrijk. Hoe meer in de WLTP-sessie gebruik gemaakt kan worden van de elektromotor, hoe lager de CO2-uitstoot. Op papier is plug-in hybride altijd sneller en schoner. m

‘Salon van Genève’

Deze uitvoeringen van de Mercedes-Benz GLA en CLA zouden aanvankelijk hun debuut beleven tijdens de Salon van Genève. Aangezien deze níet doorgaat, zal Mercedes de digitale onthulling gewoon door laten gaan.