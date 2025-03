Een plug-in hybride die je NIET mag opladen

Interessant. Een plug-in hybride, maar opladen is niet toegestaan.

Waarom koop je een plug-in hybride? Om zoveel mogelijk kilometers elektrisch te kunnen rijden natuurlijk. Je sleurt een batterijpakket niet voor de lol mee. Waar het kan probeer je elektrisch te rijden, de benzinemotor slinger je alleen aan voor de langere ritten. Althans, dat is de hele nobele gedachte achter de PHEV.

Dat hele idee werd ontkracht met de Mitsubishi Foutlander dik 10 jaar geleden. Leaserijdend Nederland koos massaal voor deze bijtellingsknaller, maar stekkeren ho maar. Dit keer hebben we weer een plug-in hybride die niet aan de lader hangt, maar nu is het opgelegd. Door wie? Door de autofabrikant!

Terugroepactie Ford Kuga PHEV

Ford heeft namelijk een terugroepactie aangekondigd vanwege een mogelijk batterijprobleem. En nee, dit is niet de eerste keer dat de Kuga PHEV gezeik heeft met z’n accu. Dit keer kan de batterij kortsluiting veroorzaken en dus adviseert Ford om ‘m voorlopig vooral niet op te laden.

De terugroepactie is van kracht in de UK, daarover bericht Auto Express. In het terugroepregister van de RDW staat deze recall voor Nederlandse exemplaren van de Kuga PHEV (nog) niet.

Het gaat hier om de huidige generatie Kuga plug-in hybrides met de 2.5-liter benzinemotor. Een schrale troost. De Transit met dezelfde aandrijflijn heeft er géén last van. Maar daar heb je niks aan als je geen Transit rijdt.

Stop met opladen van de Ford Kuga plug-in hybride

Ford zegt dat als de batterij kortsluiting maakt, je een ‘Stop Safely Now’-melding op je dashboard krijgt. Sturen en remmen blijven gewoon werken, maar de auto kan in een noodloop gaan. Niet echt een lekker gevoel als je net op de linkerbaan van de snelweg zit. Het advies voor nu: stop met het laden van de batterij en rij enkel op benzine.

De autofabrikant is druk bezig met het ontwikkelen van een fix. Ford zegt de oplossing naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar te kunnen aanleveren. Als het zover is, krijgen eigenaren vanzelf bericht. De oplossing is een software-update, maar helaas geen over-the-air magie. Dus ja, je moet gewoon even langs de dealer. Kosten? Niks.

Geen compensatie

Ford heeft alvast bekendgemaakt dat klanten geen compensatie hoeven te verwachten. Kuga PHEV-rijders moeten rijden op benzine en die batterij sleuren ze maar mee. Dat is onzuiniger tuffen en geen goede reclame voor het automerk.

Het is niet de eerste keer dat de Ford Kuga plug-in hybride geplaagd wordt door accuproblemen. In 2020 moest Ford de Kuga PHEV ook al terugroepen vanwege issues met de batterij. Die terugroepactie was ook in Nederland.

Toen kon de accu oververhit raken tijdens het laden, met zelfs een brand tot gevolg. Ford zegt dat dit nieuwe probleem daar los van staat, maar als eigenaar van een Kuga PHEV zou je toch langzaam een beetje paranoïde worden.