Deze politie-Porsche kun je deze zomer spotten

In Oostenrijk heeft de snelwegpolitie een nieuwe Porsche in gebruik genomen.

In Nederland is het al jaren geleden dat we de politie-Porsches hadden. Dit is niet overal zo. De Oostenrijkse snelwegpolitie heeft onlangs een fraaie 911 Carrera (Carrera S rijtest) in gebruik genomen. Het instapmodel met 370 pk. Dat dit de voordeligste 911 is betekent niet dat agenten niet vooruit komen. De Carrera sprint in 4,6 tellen naar de honderd en heeft een top van 295 km/u.

De Oostenrijkse snelwegpolitie zal tot en met oktober rijden met de 911. Porsche heeft de auto uitgeleend aan het korps. De auto is omgebouwd om te kunnen functioneren als een echte politieauto. Zo beschikt de 911 onder andere over blauwe zwaailampen en een radiosysteem om te kunnen communiceren met collega’s.

De politie zegt met de Porsche het goede voorbeeld te willen geven. “Met deze 911 willen we laten zien dat je ook gewoon verantwoordelijk kan rijden met een snelle auto”. Mooi verhaal. Alsof mensen in sportauto’s altijd met 300 over de snelweg knallen.

De samenwerking tussen de Oostenrijkse politie en Porsche loopt al sinds de jaren zestig.