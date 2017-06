Ford brengt leuke feature naar de betaalbare Mustang

Bandenboeren zullen Ford dankbaar zijn.

Er zitten een aantal verschillen tussen de Ford Mustang GT 2.3 EcoBoost en de Mustang GT met de bulderende 5.0 V8 (rijtest). Zo zijn de motoren niet alleen anders, maar beschikt de GT V8 exclusief over de line-lock feature (video). Met deze modus worden de voorremmen van de auto maximaal 15 seconden geblokkeerd. Trap vervolgens het gaspedaal helemaal in en je trekt een rookgordijn van jewelste.

Ford heeft nu besloten dat de feature ook naar de vierpitter moet komen. De 2018 Mustang GT 2.3 EcoBoost zal voortaan standaard worden uitgerust met line-lock. Het maakt niet uit of je de handbak of de automaat hebt.

Line-lock werkt als volgt. Zet je voet op de rem en zorg dat de auto niet op de handrem staat. Druk op de Pony-knop op het stuurwiel en navigeer naar Track Apps en druk op OK. Vervolgens druk je op Line-lock en nu moet je de OK knop net zo lang ingedrukt houden tot je een animatie ziet verschijnen op het 12-inch infotainmentscherm. Trap de koppeling in en zet de auto in de eerste versnelling. Geef een klein beetje gas en laat de koppeling opkomen. Trap vervolgens het gaspedaal helemaal in. Gefeliciteerd, je hebt een setje nieuwe achterbanden nodig.

De Amerikaanse autofabrikant maakte een demonstratievideo met een EcoBoost Mustang GT. Het filmpje kun je bekijken op Autojunk.