Renault Espace heeft een update gekregen

De vijfde generatie Espace is weer up-to-date.

Met deze update brengt Renault een aantal vernieuwingen naar de gezinswagen. Zo kan er een nieuwe kleur (Titanium Grey) worden besteld en zijn er twee nieuwe velgen (18- en 19-inch) te kiezen. Ook op het gebied van infotainment zijn er de nodige wijzigingen. Apple Carplay en Android Auto zijn voortaan compatibel met het R-Link 2 multimediasysteem. Daarnaast komt er een nieuwe motor naar de Espace.

Het gaat hier om de Energy TCe 225 benzinemotor, gekoppeld aan de zeventraps EDC-automaat. Deze motor is ontwikkeld in samenwerking met Renault Sport en levert 225 pk en 300 Nm aan koppel. Dit nieuwe blok zal de oude Energy TCe 200 vervangen. Aan de hand van de NEDC-cyclus komt het gemiddelde verbruik uit op 6,8l/100km en 152 gram CO2/km. De nieuwe motorvariant kan worden besteld in combinatie met de Zen, Intens en Initiale Paris-uitvoeringen.

De Espace met de Energy TCe 225 motorisering is dit weekend een primeur op het Concours d’Elégance op Paleis Het Loo. Het is nog niet bekend wat de Espace met de nieuwe motor moet gaan kosten. De MPV met het oude blok, de TCe 200 EDC, was er vanaf 47.390 euro. Een video van de Espace MY2017 check je op Autojunk.