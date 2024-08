Deze ‘poor man’s Ferrari’ is een vergeten pareltje

De Spot van de Week is deze keer een ondergewaardeerde Italiaanse schone.

Fiat kennen we vooral als fabrikant van kleine autootjes, maar er was ooit een tijd dat ze ook grote, stijlvolle modellen maakten. Daar zaten zelfs auto’s tussen die qua uitstraling weinig onder deden voor een Ferrari. En dan bedoelen we niet de Fiat Dino.

We gaan het vandaag even hebben over de Fiat 2300 S, want @ecnerualcars wist een puntgaaf exemplaar te spotten in het Brabantse Gilze. De 2300 was medio jaren ’60 het topmodel van Fiat. Naast een sedan en een stationwagen, was er ook deze fraaie coupé.

Waar de sedan ontworpen was door Pininfarina, had de coupé een geheel eigen koetswerk, getekend door Ghia. Het design kan vooral toegeschreven worden aan Sergio Sartorelli, maar ook Tom Tjaarda had een hand in het ontwerp. Het ontwerp zou niet misstaan hebben op een Ferrari, waardoor je deze Fiat oneerbiedig een ‘poor man’s Ferrari’ zou kunnen noemen.

De naam van deze Fiat verwijst naar de 2,3 liter zes-in-lijn die onder de motorkap ligt. Deze produceerde standaard 105 pk, maar het gaat hier om een 2300 S. Deze levert dankzij de bemoeienis van Abarth en een extra Weber-carburateur 136 pk.

Productieaantallen van de 2300 (S) Coupé hebben we helaas niet voorhanden, maar dit was in ieder geval geen Fiat voor de massa. Er staat op dit moment zo’n 25 á 30 exemplaren op Nederlands kenteken.

Spotter @ecnerualcars schrijft hiermee de Spot van de Week op zijn naam. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek! We hebben een mooie Autoblog-pet of -muts voor de winnaar.

