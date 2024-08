Koop de snelste straatauto ter wereld (in 1986)

Ooit de snelste auto ter wereld en nog steeds geen slak: de occasion van vandaag is een (dure) unieke kans.

Momenteel zijn meerdere merken hongerig naar het hebben van de snelste productieauto ter wereld. Bugatti, Hennessey, Koenigsegg: het is belangrijk. Eigenlijk werd die precedent gezet met de McLaren F1 in 1992, maar werd het pas echt een hype toen de Bugatti Veyron het levenslicht zag in 2006. En daarvoor? Daarvoor waren productieauto’s gewoon zo snel als wat de fabrikant nodig vond, wat met geluk een hoog getal was.

Porsche 959

Zo was de Porsche 959 eigenlijk min of meer per ongeluk de snelste straatauto in 1986. Porsche wilde immers vooral een graantje meepikken van het succes dat Groep B fabrikanten opleverde. De 959 zou het rallykanon van Porsche worden voor die rallyklasse, maar het lukte Porsche niet om de ontwikkeling af te ronden voordat Groep B abrupt ten einde kwam in 1986. De 959 kende daarom alleen een sportcarrière in de Parijs-Dakar-rally en de IMSA-serie als 961.

Ook al lijkt de 959 en profil nogal op de liefdesbaby van een 911 en een Michelin-mannetje, het is zeker niet per ongeluk een bloedsnelle auto. De motor is de geblazen versie van de 2.8 flat six, goed voor 450 pk. Dankzij vierwielaandrijving kon je van 0 naar 100 sprinten in minder dan vijf seconden. Nu niet zo indrukwekkend meer, maar des tijds aardig gigantisch. De topsnelheid lag boven de 300 km/u, maar zoals gezegd, dat was het doel niet. Dat de auto zo hard kon werd min of meer per ongeluk bevestigd door een toen jonge Boris Becker die op de Italiaanse autostrada zijn 959 naar dat soort snelheden joeg.

Geavanceerd

Waar de 959 helemaal excelleerde: slim zijn. Voor jaren ’80-begrippen was dit een soort rijdende laptop, met elektronica die vrijwel alles in de auto bij staat om zo middels software de rijprestaties te optimaliseren. Daarnaast was de 959 voorzien van een systeem dat elektronisch de rijhoogte kon aanpassen. Het was de eerste auto ter wereld met elektronisch bestuurde TPMS (Tyre Pressure Monitoring System). Het vierwielaandrijvingssysteem was ook zeer geavanceerd, met instelbare koppelverdeling per as. Dat terwijl er ook een feature op zat die weer erg ouderwets aanvoelt: een kruipversnelling. Ja, de 959 had lage giering.

Afgetroefd

De Porsche 959 komt uit een fantastische periode voor de autowereld, want hij was precies één jaar de snelste. In 1987 verscheen namelijk de Ferrari F40, die nét iets sneller was. Maar de F40 was vooral analoog en snel omdat hij krachtiger en lichter was dan de 959. Twee uitersten dus. Wat wel geldt voor beide auto’s: kocht je hem nieuw in 1987 (wat een godsvermogen kostte), dan was het momenteel de investering dubbel en dwars waard.

Porsche 959 occasion

Het welbekende Porsche Classic Center Gelderland verkoopt namelijk een in Nederland geregistreerde 959 uit 1987. In Guards Red (Indischrot) en de ‘Komfort’-versie, dus niet de sterkere 959 S die later kwam. Tsja, noem het de comfort-versie, hij is nog steeds bloedsnel. Dit exemplaar klokte een toepasselijke 991 kilometer en staat dus gewoon op Nederlands kenteken. En hij ziet er piekfijn uit.

Mag ook wel, want hij staat te koop voor 2.499.000 euro. Oei, die zijn erg duur geworden. Op zich verdient deze auto zijn roem, maar een F40 is op de huidige markt nog steeds ietsje goedkoper. Kies jij voor de super-911 of toch voor Enzo’s laatste meesterwerk?