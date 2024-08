Nu is de tofste autokleur ever ooit écht terug!

Ford probeerde al een soort kopie van zichzelf te zijn, maar nu kun je één van de gaafste kleuren ooit echt bestellen.

De nieuwste generatie Ford Mustang is sowieso een unicum qua RWD-muscle car met V8, maar voor de Mustang Dark Horse heeft Ford echt alles uit de kast gehaald (totdat de Mustang GTD kwam). Niet alleen de opgevoerde specs zijn cool, ook het agressievere uiterlijk springt in het oog. Je kan de Dark Horse echter écht afmaken met een hele gave lakkleur genaamd Blue Ember.

Hoedtik?

Dat is een bijzondere kleur die ‘verandert’ in elk licht waarin je het bekijkt. Is het donkerblauw? Is het paars? Is het goud? Dat ligt eraan vanuit welke hoek je kijkt. Het doet denken aan de kleur Mystichrome van de Ford Mustang ‘Terminator Cobra’ uit 2004. Maar, eigenlijk was die kleur nog echt veel gaver. Daar zaten wel vijf verschillende tinten in verwerkt en wederom verandert het vanuit elke richting.

Blue Ember is dus meer een alternatief dan een terugkeer. Tot nu dan. Je kan, in 2024, weer Mystichrome bestellen op een Mustang. Dan moet je alleen niet langs Ford, maar langs één van de populairste Ford-tuners: RTR.

RTR kleuren voor 2024

RTR lanceert namelijk een nieuw ‘programma’ voor hun gloednieuwe tuningserie op basis van de Ford Mustang S650. Betaal hen extra geld en je krijgt een gloednieuwe Mustang gelakt in Mystichrome! En net als zijn verre voorvader ziet het er heel bijzonder uit, op een goede manier. Al helpen de RTR-exterieurdelen en velgen ook mee.

Een bekend recept, waar RTR je de optie geeft om te kiezen uit hun selectie of het laat baseren op wat je maar wil. Je hebt naast Mystichrome nog een reeks van te voren geselecteerde kleuren.

Zo zijn je andere negen opties:

Azure Blue (Ford)

Urban Bamboozle (Porsche)

Hyper Lime (RTR)

Lightning Silver (Aston Martin)

Leadfoot Grey (Ford)

Graphite Magno (Mercedes-AMG)

NATO Olive (Porsche)

Rosso Scuderia (Ferrari)

Signal Green (Porsche)

Paint to Sample

Een ‘normale’ kleur voor je Mustang RTR kost overigens al 8.995 dollar, met een premium kleur (Mystichrome en Urban Bamboozle, dit zijn meerlaags ‘moeilijke’ kleuren) voor 14.995 dollar. Niet goedkoop dus. Maar je mag dus ook het RTR ‘Paint to Sample’-programma gebruiken, waarvan we hopen dat Porsche die naam niet geregistreerd heeft. Dat werkt net als wat je van andere merken gewend bent: elke kleur is mogelijk. Dat kost wel 5.000 dollar extra op basis van de standaard of premium optie. En zoals dat gaat met de Amerikaanse tuner, stellen je ze maar één logische vraag: Ready to Rock?