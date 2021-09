Deze Porsche 968 heeft geen dak én geen koplampen

Porsche laat ons kennis maken met een hele opmerkelijke 968: de 968 L’Art.

De Porsche 911 is er in alle soorten en maten. Je kunt zelfs kiezen uit vier verschillende carrosserievarianten: coupé, targa, cabrio en speedster. Voor de Porsche 968 was deze keuzevrijheid er niet. Er was alleen de traditionele keuze tussen een coupé en een cabrio.

30 jaar later krijgen we nu alsnog een 968 Speedster voorgeschoteld, met lage voorruit en al. Er zijn echter veel meer zaken aangepast dan alleen het dak en de voorruit. Sterker nog: de velgen zijn zo’n beetje het enige waaraan je de 968 nog kunt herkennen.

Deze creatie is het werk van Arthur Kar. Deze beste man is oprichter van exclusieve autohandel L’Art De L’Automobile, gevestigd in Parijs, en heeft ook een gelijknamig kledingmerk. Deze omgebouwde 968 is echter meer dan een persoonlijk hobbyprojectje. De 968 L’Art, zoals de auto heet, is namelijk in samenwerking met Porsche tot stand gekomen.

Kar heeft een geheel eigen draai gegeven aan de 968, die dit jaar zijn 30-jarig jubileum viert. De auto heeft een soort futuristische jaren ’80-look gekregen. Een van de meest opvallende zaken zijn de koplampen. Die schitteren namelijk door afwezigheid. Ook de achterlichten zijn opmerkelijk. Deze zijn omgetoverd tot een soort streepjescode, met de tekst ‘KAR’ erin verwerkt. De Porsche 968 L’Art heeft ook een speciale (en tevens erg fraaie) kleur groen gekregen.

Het interieur van een 968 oogt niet heel modern meer anno 2021. Daarom heeft ook het binnenste een make-over gekregen. Het dashboard is heel minimalistisch gemaakt, met in het midden een TAG Heuer-stopwatch die speciaal voor de auto gemaakt is. De originele Recaro-kuipstoelen hebben voor de gelegenheid een soort krokodillenprint gekregen. Hoewel de akoestiek niet optimaal is zonder dak, heeft de auto ook nog een custom audiosysteem van Bose gekregen.

De Porsche 968 L’Art is duidelijk vooral een designstatement en wordt deze week tentoongesteld tijdens de Paris Fashion Week. De auto is tevens bedoeld als uithangbord voor een nieuwe gezamenlijke kledinglijn van Porsche en L’Art De L’Automobile. Het is overigens wel gewoon een volledig functionerende auto. Het zal je niet verbazen dat het bij dit ene exemplaar zal blijven.

Porsche heeft zelf overigens ook ooit gespeeld met de gedachte om een speedster-achtige variant van de 968 uit te brengen, naast de cabriolet. Net als bij de Porsche 968 L’Art bleef het echter bij één exemplaar.