Had Porsche deze 968 Roadster gewoon moeten maken?

Het blijft toch een geweldige auto, zo'n 968. Maar deze is net even wat geweldiger.

Heel opmerkelijk, maar veel gewilde Porsches op dit moment komen uit een tijd dat het eigenlijk helemaal niet zo goed ging met Duitse sportwagenmerk. Met de 964, 993, 928 en 968 had Porsche een fraai, maar wel wat verouderd modelgamma. De 911 werd relatief vers gehouden, maar bij de 928 en 968 begonnen de jaartjes overduidelijk te tellen. Beide auto’s waren doorontwikkelingen van auto’s uit de jaren ’70. Porsche had absoluut geen geld om die auto’s te voorzien een opvolger. Daarom werden er allerlei facelifts en aparte uitvoeringen bedacht.

Denk bij de 968 aan de Sport, Club Sport, Turbo S en de Cabriolet. Op basis van die laatste had Porsche dus nóg een variant in gedachten. De 968 Cabriolet was een open auto waarmee je in principe elke dag kon rijden, met een heel praktisch dak en een redelijke bagageruimte. Kortom, een prima Cabriolet. Porsche zat te mijmeren om een wat extremere variant uit te brengen van de 968 Cabrio, de 968 Roadster.

Net als de 911 Speedster was dit een sportievere cabriolet. Het idee is een beetje uit nood geboren. In 1992 was het in Amerika namelijk verplicht dat op elke zitplaats een driepuntsgordel aanwezig moest zijn. Wat de 968 had, was nauwelijks een achterbank te noemen. Met heel veel moeite kon je twee kinderen kwijt voor een kort ritje. Het was vooral handig als aflegruimte voor boodschapjes en dergelijke. Onder de motorkap lag de bekende 3.0 viercilinder met 239 pk.

Sinds 1992 werd de Amerikaanse 968 Cabriolet uitvoering geleverd door Porsche zónder de achterzitjes, zodat het een tweezitter was. Om het gat op te vullen kon er een tonneaucover worden geplaatst. Of die aanpassing de inspiratie is geweest voor de 968 Roadster is niet geheel duidelijk, maar het zou goed kunnen. De 968 Roadster lijkt erg veel op de Cabriolet, maar als je ze naast elkaar zet, zie je toch wel degelijk verschillen. Met name de achterkant is veel fraaier.

Dat de auto er uiteindelijk nooit is gekomen, is jammer maar begrijpelijk. Niet alleen waren de 911, 928 en 968 al behoorlijk ouderwets, ze waren ook nog eens peperduur om te produceren. Om te kunnen overleven in die tijd nam Porsche opdrachten aan om maar auto’s te kunnen te produceren, zoals de Mercedes-Benz 500 E en de Audi RS2 Avant. Vervolgens werd de expertise van Toyota ingehuurd om efficiënter auto’s te kunnen ontwikkelen. Het eerste resultaat daarvan is de Boxster. De rest is, zoals men zegt, geschiedenis.