Deze V12 van Porsche was een gigantische afgang

Porsche + F1 + V12 is automatisch epic win, toch? Nou, euhm...Nee.

Ondanks dat Porsche een rijke motorsport-historie heeft, staat het merk niet bekend om haar F1 successen. Deels is dat onterecht. Als fabrieksteam deed het merk twee seizoenen mee in de vroege jaren ’60. Het won één Grand Prix, met Dan Gurney achter het stuur. Tenminste, dat zeggen de officiële lijstjes. Stiekem won Porsche twee Grand Prix, maar een van die victories kwam op de Solitudering nabij Stuttgart. De (F1-)races op dit supersnelle circuit waren immens populair, maar telden niet mee voor het wereldkampioenschap F1. Vanwege financiële overwegingen stopte Porsche na het seizoen van 1962 met haar F1-programma.

Medio jaren ’80 kwamen de Duitsers terug in de F1, zij het niet onder hun eigen naam. Het team van McLaren kreeg de bonzen in Stuttgart zo ver een motor voor hen te ontwikkelen, zolang de kosten maar door iemand anders gedragen zouden worden. Uiteindelijk werd Mansour Ojjeh hiervoor gestrikt. De Saoedische zakenman gaf de naam TAG aan de motoren, als referentie naar zijn bedrijf Techniques d’Avant Garde. Het werd een succesverhaal. McLaren won de de titel met Niki Lauda in 1984 en daarna twee keer met Alain Prost in 1985 en 1986. Met de komst van Senna naar het team in 1988 werden de Porsche-blokken echter aan de kant geschoven voor Honda’s. 1988 was tevens het laatste jaar uit het eerste ‘turbotijdperk’ in de F1.

Wat velen echter niet weten, is dat Porsche nog een derde poging gewaagd heeft om de F1 te bestormen. Nadat de slakkenhuizen in de ban waren gedaan, ontwikkelde het voor het seizoen van 1991 een atmosferische V12 met een inhoud van 3.5 liter. Het Footwork-Arrows team werd gekozen als partner. Klinkt niet per se logisch, maar veel fabrikanten kozen destijds voor de aanpak om eerst een motor te leveren aan een wat ‘kleiner’ team, om van daaruit door te kunnen groeien naar een van de topteams. Mits alles goed ging.

De marketeers van Porsche hadden een zeer inventieve naam bedacht voor het blok, namelijk de 3512. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling was niemand minder dan Hans Mezger, een naam waar Porsche-adepten nog altijd een beetje vochtig van worden. Mezger was namelijk ook verantwoordelijk voor de boxer in menig 911 Turbo en GT3. Zijn legendarische blok werd als laatste geleverd in de 997 GT3 RS 4.0 (rijtest).

Bij de ontwikkeling 3512 was Hans echter veranderd in een hansworst. Hij sloeg de plank compleet mis. De 3512 met een blokhoek van 80 graden bleek veel te zwaar te zijn. Veel zwaarder dan de V12’s van Honda en Ferrari. De power was ook niet om over naar huis te schrijven én de motor had een probleem de oliedruk op orde te houden. Tot overmaat van ramp paste het joekelige monster niet in de F12A die het team voor dat jaar ontwikkeld had, waardoor de oude A11 afgestoft moest worden om het seizoen te starten.

Dat ging niet al te best. Coureurs Alex Caffi en Michele Alboreto konden weinig met de auto. In die tijd had je nog een prekwalificatie in de F1 en regelmatig kwam het duo daar al niet doorheen. Na de race in Monaco leidde Porsche een enorm gezichtsverlies. Footwork besloot de Porsche-motor aan de kant te schuiven ten faveure van een oude vertrouwde Cosworth DFR V8.

Voordat het zover was, moesten echter eerst de races in Noord-Amerika nog afgewerkt worden. Caffi had zichzelf geblesseerd bij een auto-ongeluk op de openbare weg, dus nam Stefan Johansson zijn plaats in. Ook de laatste twee races van de 3512 werden een deceptie. In Canada wisten weliswaar beide coureurs zich te kwalificeren (als 21ste en 25ste), maar vielen ze uit met technische malheur in de race.

Voor Mexico had het team zeven motoren meegenomen, waarvan er vier stuk gingen op de vrijdag. Johansson kwalificeerde zich niet voor de race. Alboreto wel, zij het als 26ste en laatste. In de race viel hij uit met een opgeblazen motor. Het was het laatste wapenfeit van de Porsche 3512, die een zeldzame misser bleek te zijn voor het illustere merk. Geen wonder dat het zo lang duurt voordat Red Bull de Germanen zo ver krijgt een motor voor ze te bouwen…