Renault draait Red Bull de duimschroeven aan

Kroniek van een aangekondigde scheiding.

Renault doet er alles aan om snel duidelijkheid te scheppen in de relatie tussen hen en Red Bull Racing. Renault Sport-chef Cyril Abiteboul heeft nog maar eens bevestigd dat de Fransen écht niet langer willen wachten op Red Bull’s beslissing om verder te gaan met hen of over te stappen naar een andere motorenleverancier. Op 15 mei moet de kogel door de kerk zijn.

Eerder gaf de Fransman dit ook al te kennen, destijds schermend met Appendix 9 van de FIA’s Sporting Regulations. Red Bull’s teambaas Christian Horner gaf toen echter te kennen lak te hebben aan de wensen van de Fransen. Maar zoals het een goed vechthuwelijk betaamt is Cyril op zijn strepen gaan staan. Tegenover ESPN zegt de voormalig Caterham-honcho:

We have to for a very simple reason, which is that we need to order parts. The problem is that people tend to amalgamate what happened last year when we changed very late our customers, but we only swapped customers. So actually we decided to allocate engines that were produced for Toro Rosso and to make them available for McLaren, but the parts for those engines were already ordered. I have to order now, the longest lead time items for next year, so what do I do: three or two?