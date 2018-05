Een BMW E38 740i Sport met E39 M5 goodies is BG

Bloedjegeil.

Afgelopen week kwam naar buiten dat BMW waarschijnlijk tĆ³ch een M7 op de markt gaat brengen. Aanvankelijk had ik daar gemixte gevoelens bij. Aan de ene kant is het natuurlijk leuk dat er nog een dikkere variant van de Siebener op de markt verschijnt. Aan de andere kant, een sedan van dik 2.000 kilo met een M-badge? Waar slaat dit nog op?

Toen stuurde collega @willeme me echter een linkje door naar deze E38. Een Siebener uit de absolute gloriedagen van BMW, namelijk eind jaren ’90. Toen iedereen die ook maar durfde te denken aan een X4M meteen de laan uitgestuurd werd bij het bedrijf en er kloeke stijlvolle auto’s gebouwd werden zonder kilo’s chroom overal. Velen beschouwen de E46 en E39 nog altijd als de beste 3- en 5-serie die BMW ooit gebouwd heeft. Het hoogtepunt was echter de E38 Siebener. Wat een strakke klasse sloep.

De snelste E38 die je kon krijgen was de 750i met V12, maar de lekkerste was stiekem de 740i Sport, een speciaaltje voor de Noord-Amerikaanse markt. Deze had de briljante wielen en shadowline trim. Precies goed dus. De V8 in het vooronder heeft bovendien maar marginaal minder power dan de V12 en voelt wat potiger aan. Waar de V12 gericht was op ultieme luxe en comfort, was de V8 was meer de sportieve broeder.

Maar, BMW bood destijds uiteraard nog een krachtigere V8 aan en wel in de M5 (aankoopadvies). Iemand vond het kennelijk een strak idee om deze achtpitter in de E38 te lepelen. Zo gezegd zo gedaan, het resultaat zie je op bovenstaande foto’s. Naast de motor is ook de zesbak en het Limited Slip diff van de M5 overgeheveld naar zijn grotere broer, die tevens wat goodies van H&R en Bilstein verspijkerd kreeg.

Als teken van goede smaak werd het uiterlijk echter ongemoeid gelaten. Behalve de kleine exemplaren op de wielen, is er geen M-badge te vinden op de zeven. Extra tof: in het interieur is de klokkenwinkel en het stuur van de M5 terug te vinden, alsmede een modern iDrive systeem dat behoorlijk netjes verwerkt is in het dash en de middenconsole. In alles is dit dus de perfecte auto. En er is zelfs een video!

Doch helaas, er kleeft ook een groot minpunt aan de Siebener. Hij is al verkocht, voor de lieve som van 40.999 Dollar. Gelukkig hebben we de plethora aan foto’s nog.