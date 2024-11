Deze 993 restomod komt van Porsche zelf

Deze 993 Turbo restomod is zeer smaakvol, al valt er over sommige details misschien te twisten.

Porsche 911 restomods hebben we al talloze keren voorbij zien komen. Ook een restomod op basis van de 993 is niks nieuws. Toch is deze restomod net even anders. Deze auto komt namelijk bij Porsche zélf vandaan.

Deze restomod is het resultaat van een samenwerking tussen Porsche en modemerk Aimé Leon Dore. Dit is niet de eerste keer dat deze twee merken de handen ineenslaan: eerder kwamen er al restomods op basis van een 365, een 911 SC, een 964 en een 944 Turbo.

Nu presenteren de beide merken een speciale Aimé Leon Dore-uitvoering van de 993 Turbo. De auto is uitgevoerd in Mulberry Green, met bruin leer en lamswol in het interieur. Een hele stijlvolle kleurencombinatie, waar niks op aan te merken is.

Iets smaakgevoeliger wellicht zijn de meegespoten velgen (alhoewel dat wel period correct is) en de goudkleurige accenten. Een opvallend detail is de pookknop in de vorm van een wereldbol. Uiteraard komt het logo van Aimé Leon Dore in verschillende vormen terug, zelfs op de remklauwen. Daarmee is het helaas wel een beetje een rijdend reclamebord.

De kenners zullen opmerken dat de auto eruit ziet als een 993 Turbo S, met de luchtinlaten in de achterste wielkasten, de vier uitlaten en de afwijkende spoiler. Dit is echter puur voor de looks: het is ‘gewoon’ een Turbo. Het zou ook een beetje zonde zijn om een Turbo S op te offeren voor een restomod, want daar zijn er maar 345 van gemaakt.

Dit is overigens niet de eerste keer dit jaar dat Porsche een aangepaste 993 presenteert: in augustus kwamen ze met een 993 Speedster op de proppen, een auto die er destijds nooit geweest is.