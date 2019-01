Deze Porsches 911 kun je huren in Nederland bij Hertz

Een lekker opvallende 911 voor een dagje spielerij.

Ervaren hoe het is om voor de eerste keer Porsche te rijden of gewoon de sportauto huren voor een paar dagen sturen. Er zijn tal van redenen te bedenken waarom je een 911 zou willen proberen. Dat kan straks via Hertz, want het autoverhuurbedrijf heeft in Nederland vier exemplaren van de Porsche 911 Carrera T in het gamma opgenomen. De auto’s vallen onder de Dream Collection van Hertz.

Alle exemplaren van de 911 Carrera T staan geparkeerd op de Hertz-locatie op luchthaven Schiphol, maar het is tevens mogelijk de Porsche te boeken vanaf een andere Hertz-locatie in ons land.

Even een kleine opfrisser. De 911 T is misschien wel het leukste model uit de 991-reeks als het gaat om de Carrera-varianten. In het kader van gewichtsbesparing zijn er zaken weggelaten, wat de auto wat spartaanser maakt. Het blijft een moderne 911, dus echt hard werken is er niet bij. De 911 Carrera T komt met de 370 pk geblazen boxerzescilinder. Afgaande op de laatste foto heeft Hertz gekozen voor de PDK. Zelf roeren is helaas niet mogelijk.

De beschikbare Carrera T’s bij Hertz komen in de kleuren Racinggeel, Lava oranje, Zwart of GT-zilver. De vanafprijzen voor het huren van de auto’s zijn niet bekendgemaakt.