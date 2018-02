Porsche 911 Carrera T: rijtest en video

Een 911 met alle goodies voor een fanatieke chauffeur, handgeschakeld en dan ook nog eens in het geel. Mie laikie! Alleen die naam 911T slaat nergens op.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

De oorspronkelijke 911T kwam in 1967 op de markt en was feitelijk de opvolger van de 912. Je weet wel, een 911, maar dan met een viercilinder. Die kwam destijds op de markt omdat Porsche de overgang van de viercilinder 356 naar de zescilinder 911 te stevig vond. Ook toen al was Porsche bezig om de gaten in het gamma dicht te plamuren.

Dankzij een teruggetunede zescilinder staat de 911T uit 1967 bekend als de minst krachtige 911 die ooit gebouwd werd. De tweeliter zescilinder leverde een voor die tijd nog net acceptabele 110 pk.

Lichter

De makkelijkste manier om een auto sneller te maken is door wat “dampf” toe te voegen, iets wat in het huidige turbo-tijdperk soms kinderlijk eenvoudig is. Een nog betere manier is om de auto lichter te maken, alleen is dat een stuk ingewikkelder en vaak ook kostbaarder. Het is wel wat Porsche met de 911 Carrera T heeft gedaan. De achterbank is verwijderd en in de middenconsole is een gat waar normaal het infotainment systeem zit. Beide opties kunnen kosteloos aangevinkt worden en de testauto had ze beiden aan boord. Zoals mijn collega schreef: “een gevalletje ‘patatje met zonder mayonaise’, dus.”

Echte winst is er gelukkig ook: de geluidsisolatie is geminimaliseerd en er is dunner glas bij de achterruit en achterste zijruiten gebruikt. Alles bij elkaar opgeteld scheelt dat zo’n 20 kilogram ten opzichte van een reguliere 911 Carrera (met dezelfde opties).

Motorisch

De huidige 911T heeft nagenoeg niets met zijn voorganger te maken, want het hedendaagse recept is een stuk leuker dan het in 1967 was. Nog steeds is de basis het instapmodel en dat betekent dat het ronkende hart vlak voor de achterbumper de bekende 3.0 grote zescilinder boxer met twee turbo’s is. Dankzij een snuifje chipskuur is het maximum vermogen nu 370 pk bij 6.500 tpm. Het maximumkoppel is 450 Nm, al leverbaar vanaf 1.700 tpm.

Met handbak gaat de sprint naar de 100 in 4,5 seconden, wat één hele tiende van een seconde sneller is dan de Carrera. En nee, dat komt niet alleen door de verloren 20 kg, want de overbrengingsverhouding is iets ingekort. Van 0-200 km/u duurt 15,1 seconden en met PDK bak lukt dat in 14,5 tel. De 911T heeft standaard het Sport Chrono pakket en daarmee zit er ook Launch Control op de versies met PDK, dat betekent dat de sprint naar de 100 km/u in 4,2 seconden is gepiept. De PDK variant is zwaarder dan de 911 Carrera T met handbak: exact 20 kg. Daarmee lijkt het pleit voor de handbak beslecht, maar zó eenvoudig ligt het ook weer niet.

Beide versnellingsbakken hebben namelijk zeven verzetten, wat voor een handbak een unicum is. So far so good, maar de zevende (en zesde) versnelling zijn wel héél erg lang. Combineer dat met een blok wat geen traditionele bult turbo-koppel heeft en een wat tamme autobahn cruiser is geboren. Ondanks 450 Nm aan koppel schakel je op de snelweg, als je echt tempo wil maken, veelvuldig terug.

Fijne upgrades

In de fantasiewereld waarin we soms verkeren, vinken we iedere regenachtige zondagmiddag een aantal zaken direct aan in de Porsche configurator. De sportuitlaat, een sperdifferentieel, het Sport Chrono pakket en het adaptieve sportonderstel (PASM). En laten dat nou net de opties zijn die Porsche standaard heeft gemaakt op de 911T. Alsof ze paranormaal begaafd zijn daar in Zuffenhausen. Ook kun je kiezen voor achterwielbesturing, een optie die je niet kunt krijgen op een gewone Carrera. Het werkt briljant en geeft nog meer agiliteit aan de toch al niet suffige 911. Als je om rijden geeft en het nog in je budget past, neem het advies ter harte om het altijd aan te vinken.

Het uiterlijk

#geleauto. Het is overigens Racinggeel, één van de keuzes uit het beperkte palet wat Porsche voor de 911T aanbiedt. Daarnaast is er zwart, wit, Indisch rood, GT-zilver, diepzwart, Carrerawit, Lavaoranje en Miamiblauw. Op de donkere kleuren zullen de speciale features van de 911 Carrera T wat minder lekker uitkomen, want Porsche gebruikt voor veel details agaatgrijs en of zwart. De “Sport Design” spiegels en type-aanduiding zijn agaatgrijs, de eindpijpen van het sportuitlaten zijn zwart. De 20” Carrera S jetsers zijn titaangrijs. Ze zijn fraai, maar bij dit concept had een lichtgewicht 19” wiel nog beter gepast.

Kleine details maken het interieur af, maar zo ver als in de M4 CS gaat Porsche niet. Het lusje om de deur te openen is wellicht de enige wijziging die echt verwijst naar de lichtgewicht gedachte, zeker als het infotainment systeem en achterbank zijn besteld. De Sport Tex sportstoelen en de shortshifter met rode letters zijn ook specifiek voor de 911 Carrera T.

Ondanks de “beperkte” upgrades is de 911 Carrera T een echt pretpakket. Het is een auto die je beloont als je er op zondagochtend (zoals wij deden) een rondje mee gaat hoeken. Wat dat betreft is de missie geslaagd. Minder geslaagd is de Nederlandse prijsstelling: de Carrera T zou tussen de reguliere Carrera en Carrera S moeten vallen, maar dankzij de gestegen CO2 uitstoot is dat niet zo. De 911 Carrera T met handbak kost 149.016 Euro en dat is iets duurder dan de Carrera S. Een versie met PDK is bijna 6 mille goedkoper, maar van mijn collega’s moeten jullie allemaal een handbak bestellen. Dat je het maar weet. Filmpje!