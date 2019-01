“Mick Schumacher krijgt contract bij Ferrari”

Morgen moet het allemaal gebeuren.

Sinds het moment dat Mick Schumacher aantoonde een redelijk potje te kunnen sturen, houden fanatiekelingen iedere beweging van de zoon van de allergrootste Formule 1-coureur in de gaten. Hoewel lang niet iedereen is overtuigd van de stuurmanskunsten van Mick, lijkt de 19-jarige Duitser zich afgelopen seizoen voldoende in de schijnwerpers te hebben gereden. Naar verluidt zal Junior morgen een contract tekenen bij Ferrari.

Nu is het natuurlijk niet zo dat Mick morgen ineens het stoeltje van Charles Leclerc of Sebastian Vettel overneemt of bij Alfa Romeo Sauber terechtkomt. Nee, in plaats daarvan schijnt de Italiaanse renstal van plan te zijn het talent op te nemen in zijn Driver Academy. Hiertoe behoren momenteel o.a. Giuliano Alesi (zoon van), Marcus Armstrong, Enzo Fittipaldi (familie van), Antonio Fuoco en Guan Yu Zhou. Het opleidingsprogramma is zoals je kunt zien een behoorlijk familiepartijtje, dus heel vreemd is het niet dat ook Mick zich bij het team zal voegen.

Volgens verschillende Italiaanse media wil Ferrari gebruikmaken van de talenten van de jongere Schumacher, omdat het ineens geen echte vaste kracht meer heeft voor het betere simulatorwerk. Immers, de twee coureurs die deze taak afgelopen jaar uitvoerden, rijden komend seizoen allebei in de Formule 1. Daniil Kvyat is voor de zoveelste keer door Toro Rosso teruggeroepen en Ferrari heeft eindelijk besloten Antonio Giovinazzi een volwaardig stoeltje in de koningsklasse te geven, door hem naast Kimi Raikkonen bij Sauber te plaatsen.

Mochten de geruchten kloppen, dan heeft Schumacher een druk jaar voor de boeg. De tiener komt komend seizoen namelijk uit voor het Prema Powerteam in de Formule 2 – het team waarmee Charles Leclerc in 2017 kampioen werd. Mick heeft zijn promotie te danken aan een indrukwekkende slotfase in het Formule 3-kampioenschap. Schumacher werd na een ietwat trage start van het seizoen alsnog kampioen in deze klasse.