Een auto huren gaat vanaf nu nog makkelijker

Hertz vindt documenten checken maar een omslachtig proces.

Don’t be gentle, it’s a rental. Ah, want wat is het toch fijn dat bedrijven ons tijdelijk auto’s uitlenen voor een kleine vergoeding. Een paar schadeformulieren mee voor enkele kinderziektes en je kunt alles doen met een huurauto. Laatst hadden we nog een tof verhaal van een lezer over huurauto’s, zelf heb ik er maar één keertje eentje opgehaald. In Dubai, waar je dan voor weinig lekker kunt raggen in een Audi A6 (rijtest, de huurauto was een C7 uit 2016).

Minder leuk is het proces om zo’n auto te bemachtigen. Zonder controle zou het snel gaan, maar dan belanden auto’s ook vrij snel aan de andere kant van de wereld. Dus moet je bij de Europcar/Sixt/Hertz-balie je rijbewijs laten zien, dan je ID-bewijs en in sommige gevallen zelfs een internationaal rijbewijs. In de VS schijnt dit proces ongeveer twee minuten te kosten bij Hertz, maar in de meeste gevallen, zoals bij mij of waarschijnlijk bij jou, duurt het ietsje langer. Al dan niet een hele aardige kerel, de loopjongen van het verhuurbedrijf in Dubai heeft er in totaal zo’n 25 minuten over gedaan om de beloofde auto voor onze neuzen te zetten. Dat kun je hem of zijn bedrijf moeilijk kwalijk nemen, niks boven veiligheid namelijk. Maar dat kan sneller.

Pak nu eens je telefoon en ontgrendel hem. Een ietwat vreemde opdracht middenin dit verhaal, maar de kans is groot dat je nu, mits je een niet al te oude smartphone hebt, je vingerafdruk hebt gescand. Of als je bijvoorbeeld een iPhone X of Samsung S8/S9 hebt, met je gezicht of ogen. Veilig en snel, want er wordt gebruik gemaakt van je biometrische gegevens. Je ogen, de vorm van je gezicht en je vingerafdrukken kunnen je makkelijk identificeren, terwijl ze uniek zijn. Tot zo ver niks nieuws.

Waarschijnlijk geïnspireerd door deze smartphonetrend, wil Hertz deze biometrische gegevens gaan gebruiken voor huurauto’s. Binnenkort kun je (in de VS) naar een Hertz CLEAR-meetpunt stappen en je gegevens scannen. Je handpalm, vingerafdrukken, ogen en gezicht worden gescand. Daarna krijg je de sleutels van je grijze sedan huurauto en kun je naar een tolpoortje raggen. Daar scan je de gegevens nogmaals en mag je doorrijden. Hertz zegt dat de normale procedure van 2 minuten hierdoor ingekort wordt naar 30 seconden. Tijd is geld, helemaal voor mensen die veel huurauto’s rijden.

Voor degene die het niet snappen, heeft Hertz een video geüpload waarin CLEAR, eh, clear wordt:

De service zal begin 2019 commercieel uitgebracht worden, na uitbundige tests op vliegvelden in Atlanta, LAX in Los Angeles en JFK in New York.

