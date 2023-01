Deze prachtige Bugatti Centodieci is een geweldig eerbetoon!

De eenmalige kleurstelling van deze Bugatti Centodieci is een eerbetoon aan de EB110S uit 1994.

Een Bugatti Centodieci bestel je niet zo gemakkelijk. Ten eerste omdat je er niet zomaar een ´krijgt´. Er worden er namelijk niet zoveel gemaakt en de vraag is klaarblijkelijk hoog. Hiernaast kom je niet zomaar bij Bugatti binnen. Ten tweede omdat deze supercar kneiterduur is, ettelijke miljoenen betaal je zomaar. Niet iedereen heeft een goede 8 miljoen euro in zijn of haar portemonnee zitten voor een auto. Deze eigenaar vond de standaard Centodieci iets te saai en bestelde hem in een speciale samenstelling.

Bugatti Centodieci als eerbetoon

We hebben het hier over een Bugatti Centodieci (een van de tien) die gemaakt is voor een Amerikaanse klant, aldus Bugatti zelf in een post op Facebook. De Centodieci is gebaseerd op de Chiron en werd in 2019 aan de wereld gepresenteerd. De gelukkige Amerikaanse eigenaar heeft besef van het roemrijke verleden van het merk en liet hem in een mooi kleurtje spuiten.

Het is een eerbetoon aan de EB110S die in 1994 deelnam aan de 24 uur van Le Mans. Dat werd overigens niet echt een succes, want de EB110 LM heeft de finish van Le Mans niet gehaald. Ook de Daytona-auto deed het niet goed en viel uit, omdat een onderdeel van de versnellingsbak van nog geeneens één euro ermee stopte. Dit alles resulteerde in het faillissement van het merk in 1995. Zo anders staat het de autofabrikant er nu voor.

Geschiedenis

Dit heeft de eigenaar niet tegengehouden om zijn auto in deze kleurstelling te bestellen. Alle klanten moesten wel even wachten op hun auto. De Bugatti Centodieci was al in 2019 uitverkocht. Maar afgelopen juni was het dan zover: toen werd de eerste auto geleverd aan een klant.

Meestal zijn Amerikanen ‘over de top’. Echter, deze versie is wel heel gaaf en grijpt terug naar het verleden zonder (teveel) afbreuk te doen aan de auto. De eigenaar zegt dat hij het erfgoed ‘emotioneel meeslepend en inspirerend’ acht. Hij zegt verder dat het gevoel met het verleden het bezit veel specialer maakt.

Gelijk heeft hij, de auto is goed gelukt. Je moet echter wel houden van wat stickers en niet vies zijn om wat reclame te maken voor verschillende merken op je auto…Maar hé, dan heb je wel wat.