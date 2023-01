Tesla gebruikt geld om te winnen van concurrentie

Hoe win je een oorlog? Juist! Met geld. En dat doet Tesla dan ook en gebruikt de miljardenwinst.

De EV-markt staat onder hoogspanning! Bijna elk merk doet mee en veel autofabrikanten willen in de toekomst alleen nog maar elektrische voertuigen maken. Beter voor het milieu enzo. Maar goed, hét automerk te verslaan in de EV-oorlog is Tesla. Maar die heeft een bijzonder goed gevulde oorlogskas en heeft het lef dat in te zetten.

Tesla miljardenwinst

Elon Musk is de CEO van Tesla en is niet vies van wat geld uitgeven (hallo Twitter). De beste man is dan ook een van de rijkste mensen op aarde, dus hij heeft wel wat geld op de plank liggen. Dit komt onder meer doordat Tesla op dit moment de meeste winst maakt per auto. Veel meer dan alle andere merken. Het bedrijf laat zien in de cijfers van het derde kwartaal van 2022 dat het 15.653,- dollar brutowinst maakt per voertuig. Dat is niet mis.

Dit is bijvoorbeeld twee keer zoveel als bij Volkswagen en zelfs vier keer zoveel als bij Toyota, dit komt naar voren in een analyse van Reuters. Tesla krijgt dit onder andere voor elkaar door de productiekosten beheersbaar te houden. Daarvoor heeft het bedrijf flink wat geld geïnvesteerd in nieuwe productietechnologieën. Denk aan grote gietstukken om kleine metalen onderdelen te vervangen. Of dat de productie van de baterijen nu in eigen beheer gemaakt worden.

Afgelopen jaar liet Tesla de prijzen van de auto’s ook oplopen. Net zoals de concurrenten. Oorzaak? De tekorten aan halfgeleiders en andere materialen hielden de autoproductie tegen. Oh ja, er was ook gewoon veel vraag naar Tesla’s.

Strijd

Maar nu heeft Tesla plotsklap de prijzen bijgesteld. Het bedrijf zet de miljardenwinsten in om hun auto’s goedkoper aan te bieden en hierdoor meer afzet te genereren. Dit is natuurlijk tegen het zere been van de andere autofabrikanten.

Zij hebben niet zoveel geld om een dergelijke move te maken. Zeker de zwakkere spelers met lage marges zullen dit voelen. Fabrikanten die het kunnen, volgen nu. Met name de Chinese automerken zoals BYD en XPeng verlagen nu tevens hun prijzen. Echter, niet met zoveel geld als Tesla.

Voorlopig is er nog geen winnaar uit de strijd gekomen. Duidelijk is wel dat Tesla het voortouw neemt en niet bang is om een eerste stap te zetten.