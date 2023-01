Volkswagen design krijgt een vleugje Bentley

Het rommelt binnen de Volkswagen Groep op de afdelingen met de zachte potloden. Er is een ware stoelendans gaande.

In elke wereld heb je sub-afdelingen waar er bovengemiddeld veel diva’s met grote/moeilijke ego’s rondlopen. De wide receivers in een American Football team. De internisten in een ziekenhuis. De D66-ers in de Tweede Kamer -he went there-. En in de autowereld: de designers.

Het is ook wel logisch. Motorengoeroe’s kunnen afgerekend worden op hoeveel pk een motor heeft en hoe lang ‘ie mee kan tot het kapot gaat. Aerodynamici kunnen schermen met Cw-waardes. Er zijn nul tot honderd tijden, EuroNCAP scores, laadtijden, schermresoluties, computerkracht…allemaal dingen die in een getal te vangen zijn.

Maar design, dat is subjectief. Of het goed is of niet, is aan het kopend publiek. Om jezelf goed te vinden in iets dergelijks, moet je een beetje een ego hebben. Misschien niet gek dus ook dat designafdelingen van merken vaak een soort draaideur zijn. Eerder zagen we dat al bij BMW.

En een van de namen die toen voorbijkwamen, is nu weer onderwerp van het bericht. Jozef Kaban, toen binnen een paar maanden gekomen en alweer vertrokken bij BMW, ligt er namelijk uit als hoofd designer van Volkswagen. Niet dat hij helemaal weg moet bij Volkswagen Groep, want hij krijgt een niet nader genoemde ‘functie elders’.

Opvolger van Kaban is Andreas Mindt. Deze werd in 2021 nog aangesteld om de elektrische toekomst van Bentley vorm te geven. Hij was bij Bentley ook verantwoordelijk voor de vormgeving van de Batur. Zowel Mindt als Kaban zijn geen vreemden van de verschillende merken binnen de Volkswagen Groep. Kaban deed onder andere de Volkswagen Lupo en Bugatti Veyron. Mindt de Audi Q8, e-tron en de het Bentley Hunaudières concept (waarvan verschillende kenmerken werden overgenomen voor de Veyron).

De stoelendans staat niet op zichzelf. In december werd Klaus Zyciora al vervangen door Michael Maurer als ‘chef design’ voor de hele Volkswagen Groep. Dit zou op voorspraak zijn gebeurd van Oliver Blume, de nieuwe CEO van de Volkswagen Groep (en voorheen net als Maurer Porsche-man).

De nieuwe shuffle zou nu het gevolg zijn van het feit dat Thomas Schäfer, de head honcho van het merk Volkswagen (dus niet Volkswagen Groep), het ID Life concept maar niks vond. Dit was namelijk te retro volgens Schäfer, volgens de berichtgeving. Tevens zou Schäfer Kaban hebben ‘verzocht’ het Trinity project (het nieuwe topmodel van Volkswagen) geen sedan maar een crossover te maken.

Het is kortom weer een typisch gevalletje vriendjespolitiek en persoonlijke voorkeuren die carrières een richting geven. Maar goed, als je nieuwe Volkswagen er dan maar uit gaat zien als een Bentley, dan is het wel oké…toch?