Deze fraaie one-off Chiron heeft een unieke grille

Deze Bugatti Chiron is samengesteld door een oud vrouwtje met smaak.

De Bugatti Chiron is inmiddels al lang uitverkocht. Alle 500 exemplaren hebben een baasje kunnen vinden. Toch heeft Bugatti nog wat ‘nieuws’ te melden: ze presenteren nu een unieke versie van de Chiron, genaamd de Chiron Super Sport 57 One of One.

Foto’s van deze auto circuleerden sinds augustus al op social media, maar nu zet Bugatti dus zelf de auto in het zonnetje. Het is toch wel de moeite waard om deze auto even te delen, want het is een zeer smaakvol samengesteld exemplaar. Bovendien heeft Bugatti hele mooie plaatjes, met de auto die de inspiratiebron vormde.

Zoals de naam al doet vermoeden is deze auto een hommage aan de Bugatti Type 57, om precies te zijn een specifieke Type 57 SC Atlantic. Deze Bugatti is in handen van Peter Mullin die de auto tentoonstelt in zijn eigen museum. Mullin betaalde in 2010 30 miljoen dollar voor de auto.

Deze Bugatti Chiron is dus geïnspireerd op die specifieke Type 57. De Chiron is daarom uitgevoerd in dezelfde lichtblauwe kleurstelling als zijn verre voorvader, met matchende velgen en een bruin interieur. Op de deurpanelen en op de onderkant van de spoiler is ook het silhouet van de Type 57 te vinden.

Het meest bijzondere aspect is echter de grille: waar alle andere Chiron’s een donkere grille hebben met een honingraatpatroon, heeft deze een klassieke grille met verticale spijlen. Omdat je bij een auto die 400+ km/u moet kunnen niet zomaar de grille kunt vervangen hebben ook de ingenieurs van Bugatti zich hiermee bemoeid.

Het gaat overigens om een Chiron Super Sport, zoals je kunt zien aan de ‘longtail’. Deze versie heeft 1.600 pk en een begrensde (!) topsnelheid van 440 km/u. De 300 mph (482,8 km/u) barrière ga je dus niet doorbreken, maar daar kunnen de meeste klanten waarschijnlijk wel mee leven.

De eigenaar van deze unieke Chiron 57 One of One is overigens een vrouw. Zij werd voor haar 70ste verjaardag door haar echtgenoot verrast met een uitnodiging om haar eigen Chiron samen te stellen. Je kunt zeggen wat je wil, maar mevrouw heeft een voortreffelijke smaak. We zijn wel benieuwd hoe hard ze gaat rijden met deze Chiron.