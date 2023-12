Kia Picanto (JA) 2017 – heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Kia Picanto (JA) 2017 – heden.

Compacte A-segment auto’s zijn inmiddels met uitsterven bedreigd. Heel veel grote merken stoppen ermee, maar toen de eerste generatie van de Kia Picanto in 2004 het levenslicht zag was er nog een hele bak concurrentie onder de compacte auto’s. Inmiddels is de pikante kleinste van Kia toe aan zijn derde generatie en is de concurrentie veelal verdwenen of staat op het punt om te verdwijnen.

En dat is niet zo gek hè? Zeker als je kijkt naar de huidige nieuwprijs van de Kia Picanto. Nieuw moet je inmiddels ook voor deze kleine rakker minimaal 18.245 euro neertellen. De eerste generatie kostte minder dan 7,5 duizend euro nieuw. Au.

Dat is nu dus een hoop geld voor zo’n kleintje. De eisen in Europa worden steeds hoger. Er moeten meer veiligheidssystemen op zitten, ook kleine auto’s moeten aan strenge milieunormen voldoen en dus moet je grote aantallen verkopen om de ontwikkelkosten terug te verdienen. Dat is steeds moeilijker, zeker als ze steeds duurder worden.

De Kia Picanto dus. Net als zijn concerngenoot de Hyundai i10 zeer succesvol. Nu ze nieuw zo duur zijn is de auto tweedehands zeer populair. Zeker omdat elke nieuwe Kia een fabrieksgarantie van zeven jaar meekrijgt. De eerste drie jaar zonder kilometerbeperking, daarna ligt de grens op 150 duizend kilometer. Die fabrieksgarantie is gewoon overdraagbaar. Ideaal voor particulieren dus die een compacte betaalbare auto zoeken.

Als we kijken naar het Kia Picanto occasion aanbod zien we regelmatig behoorlijke kilometerstanden. Dat bevestigt ook wel het beeld dat mensen zoeken naar kleine betaalbare auto’s, betaalbaarheid in bezit en er dan vervolgens aardig wat kilometertjes in sturen.

Er zijn drie motoren leverbaar: een 1.0 CVVT met 67 pk, een 1.2 CVVT met 84 pk en een nieuwe topmotor, een driecilinder 1.0 T-GDI met 100 pk. Daarnaast zijn er twee nieuwere uitvoeringen, die beduidend afwijken: de X-Line die een soort crossover-uitstraling moet hebben dankzij stoerdere bumpers. Met de GT-Line is het duidelijk: dat is een sportieve uitvoering met mooie velgjes en bumpers.

In de zomer van 2020 wordt de Kia Picanto (JA) gefacelift. Strakkere styling, nieuwer infotainment en wisselingen in de motoren. De 1.2 viercilinder is geschrapt, er is keuze uit een 1.0 Dpi of een 1.0 T-GDI. Qua verkoopcijfers hebben ze bij de Kia-importeur niet te klagen. In Nederland zijn er inmiddels meer dan 123.000 stuks van op kenteken gezet. En ook dit jaar staat de Kia Picanto bij de verkoopcijfers tot nu toe in de top 3. Op de tweede plaats met meer dan 9.000 verkopen tot nu toe. Alleen de Tesla Model Y doet het tot nu toe beter dit jaar.

Veel potentiële Kia Picanto occasions dus! Zeker nu de auto nieuw een stuk duurder is geworden is de auto hartstikke populair als tweedehands. Tijd dus voor een gedegen occasion aankoopadvies. We doken in de ervaringen van de berijders en zetten voor jou alle aandachtspunten die we konden vinden op een rij om aan te denken als je een Kia Picanto (JA) wil aanschaffen. Dat was wel even graven, want de auto blijkt een zeer betrouwbare reisgenoot.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Kia Picanto (JA) 2017 – heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Kia Picanto (JA) problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De Picanto is er inmiddels alleen nog als vijfdeurs. Van de driedeurs is afscheid genomen. Wel is er keuze uit drie of twee zitplaatsen achterin. Nou ja, twee of drie veiligheidsgordels. Denk daar dus even over na voor je op zoek gaat naar een occasion. Hoeveel van die hummels je eventueel mee wil nemen achterin.

Als je kijkt naar het interieur en de uitrusting dan zijn de GT-Line en de X-Line de uitvoeringen die je zoekt. Die zitten erg ruim in de spullen. Maar kijk gewoon wat je nodig hebt natuurlijk.

Dat interieur is overigens verrassend ruim. De wielbasis is 15 cm langer dan de generatie hiervoor en heeft mede daardoor de ruimste bagageruimte in zijn klasse. Een kofferruimte van 255 liter is gewoon heel erg netjes voor een auto van dit formaat. Gooi je de bank plat zelfs meer dan 1.000 liter.

Wel hard plastic overal. Maar dat zien we vaker in kleine auto’s, je moet de betaalbaarheid wel ergens halen natuurlijk. Dat betekent ook gevoeliger voor krassen, dus kijk even aandachtig naar het dashboard en de staat ervan. Ook geen in diepte verstelbaar stuur in de Kia Picanto occasion. Ben daar van bewust in deze kleine auto. Oh en hoe hoger het uitrustingsniveau, hoe beter het interieur er uit ziet. Lijkt een open deur, maar bij zo’n kleintje is het verschil significant.

Onderstel

Het onderstel is best wat stug. Concerngenoot Hyundai i10 is wat comfortabeler afgesteld en concurrentie als de Volkswagen Up voelt ook wat soepeler. Maar goed, ben je in de markt voor zo’n kleine stadsrakker is het goed om wat verschillende auto’s te rijden om te vergelijken. Misschien is de Picanto wat stug, maar daarmee ook strakker. Dus vraag is wat je voorkeur heeft.

Daardoor leunt ie bijna niet over en stuurt ie strak. Eigenlijk best wel fun to drive als je het mij vraagt. Maar goed dit is geen test, maar een occasionadvies.

Aandrijflijn

De tip die we vaker geven bij auto’s die veel van hun leven doorbrengen in de stadsjungle. De koppeling wil bij veel stadsverkeer nog wel eens voortijdig de pijp aan Maarten geven. Check tijdens de proefrit of het aangrijpingspunt erg hoog ligt, of dat de koppeling hapt. Overigens is die koppeling een slijtageonderdeel en valt daarmee dus niet onder die zeven jaar garantie.

De auto is er met een automatische versnellingsbak, maar het is wel zoeken naar een Kia Picanto occasion met automaat. Die automaat wint geen prijzen, maar na de facelift is er wel wat aan verbeterd. Maar het is dan wel een gerobotiseerde handbak. Ik ben daar zelf geen fan van, maar dat is wel ook een kwestie van smaak.

De handbak blinkt overigens ook niet uit in verfijning. Kies voor de 100 pk versie, dat is een betere combinatie met de handbak dan de andere motoren.

De aandrijflijn heeft meer te lijden met de korte ritjes. Al die korte ritjes zijn naar verhouding een grote belasting voor de auto. Ook wel tropenkilometers. Een hogere kilometerstand hoeft niet persé een probleem te zijn voor een Picanto. De auto kan het in ieder geval aan.

Elektronica

Het infotainment is iedere keer een punt om te noemen bij elektronica. Dat doen we dus maar meteen hier. Ook een dingetje om goed te testen. Op het audiosysteem is de garantie van Kia namelijk drie jaar, geen zeven. Denk daar aan. Carplay en Android auto is niet standaard, maar in de hogere uitrustingsniveaus wel aanwezig.

Een ander elektronisch dingetje wat we sporadisch tegenkomen is weigerachtige ruitenwissers. De kabelboom maakt sluiting onder het dashboard waardoor de zekering eruit knalt. Makkelijk te herstellen.

Motoren

Motorisch dan. Er kan een kabelbreuk voorkomen tussen de accu en de bobines. De auto start dan niet meer. Dat wordt dan een bezoekje aan de garage.

Bij de direct ingespoten turbomotoren wil het nog wel eens voorkomen dat de verstuivers vervuild raken. Dat merk je vrij goed tijdens de proefrit als de motor niet soepel loopt en de auto hikt tijdens het optrekken. Even goed op letten bij het proefrijden in je Kia Picanto occasion dus.

Stukje consumentenadvies. Als je de auto alleen voor korte afstanden gebruikt is de 1.0 liter 67 pk driecilinder versie helemaal prima voor je. Rij je er juist wel meer mee. dan adviseren wij de 100 pk sterke 1.0 T-GDI. Die heeft ook een koppel tot 171 Nm, geen overbodige luxe als je de auto ook voor grotere afstanden wil gebruiken. Of anders de 1.2 die voor de facelift werd geleverd. Die is ook een stuk stiller op de snelweg. Aanbod van die 1.2 is wel schaarser.

Benzine

1.0 CVVT driecilinder 67 pk (tot 2020)

1.0 DPI driecilinder 68 pk (vanaf 2020)

1.0 T-GDI driecilinder 100 pk.

1.2 CVVT viercilinder 84 pk (tot 2020)

Even nog een klein dingetje. Normaal zijn er altijd wel terugroepacties te vinden van elke auto. Maar deze generatie Picanto heeft vooralsnog geen recalls op zijn palmares. Vrij betrouwbaar geval dus.

Aanbod Kia Picanto (JA) 2017 – heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Kia Picanto (JA) is er te vinden.

Op moment van schrijven zijn er zo’n 840 exemplaren van de Kia Picanto (JA) 2017 – heden op Marktplaats.nl te vinden. Dat begint bij een exemplaar uit 2018 met 191 duizend kilometer op de teller voor 5.995 euro tot een splinternieuwe 100 pk sterke GT-Line met slechts 2.000 kilometer ervaring voor 24.940 euro. Voor het totale aanbod van de Kia Picanto kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met de Kia Picanto GT-line uit 2020 in de kleur Shiny Red. Jawel. Voorzien van de 67 pk sterke driecilinder. We mochten deze shiny sportieve Picanto lenen bij Kia Van Muijlwijk in Schelluinen.