Deze prachtige Lancia-collectie kan van jou zijn

Mits je enkele miljoenen op zak hebt.

Het merk is vandaag de dag op sterven na dood, maar de naam Lancia is er niet minder iconisch om geworden. Het roemrijke verleden van het merk is namelijk nog niet vergeten. Dit is mede te danken aan het feit dat Lancia erg succesvol is geweest in de motorsport. Met name de rallyauto’s genieten vandaag de dag een legendarische status. Daarmee zijn het ook gewilde collectors items.

Een van de verzamelaars die zich toegelegd heeft op Lancia’s is de Iers-Amerikaane zakenman John Campion. Hij heeft door de jaren heen een prachtige collectie Lancia’s uit de jaren ’80 weten te verzamelen. Ongetwijfeld met pijn in zijn hart doet hij nu afstand van zijn verzameling.









Het levert in ieder geval prachtige beelden op, omdat alle auto’s zijn voorzien van de kenmerkende Martini-livery. De collectie bestaat uit zes auto’s. De oudste van het stel is een Beta Monte Carlo Turbo uit 1981. Verder zitten er een LC1 Group VI-raceauto uit 1982 en een LC2 Group C-raceauto uit 1983 en een 037 Rally Evo 2 uit 1984 in de verzameling. Twee Delta’s maken de collectie compleet. Het gaat om precies te zijn om een Delta S4 Corsa uit 1985 en een Delta HF Integrale 8V uit 1988.





De auto’s zijn stuk voor stuk pareltjes, waaraan een mooi stukje racehistorie is verbonden. Al met al is het een collectie om je vingers bij af te likken. Daar zit dan ook een stevig prijskaartje aan vast. De totale waarde wordt namelijk geschat op 7,5 miljoen dollar, oftewel 6,8 miljoen euro.

Alle foto’s en details zijn hier te bekijken op de website van Girardo & Co.