Dit kunnen we verwachten van de nieuwe Kangoo

De nieuwe Caddy gaat het niet gemakkelijk krijgen.

De Fransen hebben het desijtds goed gezien met hun ‘Ludospace’-auto’s. Dat is een niche segment van auto’s die zijn afgeleid van bedrijfswagens. Nu zijn er al heel erg lang personenvervoer-uitvoeringen geweest van busjes. Ook in het kleinere segment. Het gaat in dit geval specifiek om compacte bestelwagens die als dusdanig ontworpen en ontwikkeld zijn. Tot in de jaren ’90 deden fabrikant het veel simpeler: gewoon een enorme laadbak achter Fiesta (Courier) of Polo (Caddy) plakken en klaar.

Favoriete auto Gordon Murray

De eerste in zijn soort was de Citroen Berlingo Multispace. Een handig alternatief op een Midi-MPV, want goedkoper en ruimer. Van de Berlingo kwam ook een variant voor mensen die geen vrijgezel wilden zijn (Partner) De Renault Kangoo volgde heel snel. Leuk weetje: Gordon Murray was helemaal lyrisch van de Kangoo. In zijn optiek maakte de Kangoo 4×4 alle SUV’s overbodig. Dat ging om de eerste generatie.

Huidige generatie

We zijn nu 23 jaar verder en we zitten op ‘slechts’ de tweede genratie. Jazeker, de eerste Kangoo werd geleverd van 1997 tot 2007. De huidige generatie gaat alweer sinds 2007 mee. Het is dus hoog tijd voor een opvolger. Goed nieuws: die komt dit jaar. Sterker nog, de Kangoo moet vanaf de herfst dit jaar in de showrooms staan.

Groeispurt

Net als andere auto’s in zijn segment zal de Kangoo iets gaan groeien. Dat is niet helemaal vreemd, want ook de Ford Transit Connect is in de tussentijd iets grote geworden en de Caddy die eveneens in de startblokken staat, zal ook groter zijn dan voorheen. Qua design heeft een ontwerper (in dit geval onder leiding Laurens van den Acker) minder vrijheid dan bij een gewone auto. Ongeveer tweederde van het design wordt gedicteerd door praktische eisen die aan zo’n compacte bedrijfsauto gesteld worden. Reken er maar op dat de Kangoo niet veel zal afwijken, ten opzichte van de Kangoo Z.E. concept van vorig jaar.

Breed motorenpalet

Qua aandrijflijnen zal het drie kanten, misschien wel vier op gaan. Ten eerste zijn daar natuurlijk de vele varianten van 1.5 dCi motor, een viercilinder turbodiesel die in verschillende gradaties van vermogen geleverd zal worden. De elektrische Kangoo Z.E. zal ook zijn terugkeer maken. Elektrische bedrijfswagens worden nu eenmaal ook een dingetje. Verwacht ook een enkele viercilinder benzinemotor voor sommige markten en klanten die echt geen behoefte aan een zelfontbrander. De vierde variant is de Kangoo ZE Hydrogen. Deze werd nog niet zo lang geleden onthuld.

Onthulling

Over onthulling gesproken, wanneer dat gebeurd is nog niet bekend. Diverse media berichten over levering in het derde kwartaal van 2020. Als dat waar zou zijn zal de compacte bestelauto van Renault al aan het begin van de zomer onthuld kunnen worden. Uiteraard zal er ook een personenwagenveriant volgen, evenals een Mercedes-Benz Citan en Nissan NV250.