Deze puntgave youngtimers kosten slechts 5 mille

Gezien de kilometerstand is dat best scherp.

Youngtimers. We kunnen er geen genoeg van krijgen. Er zijn diverse redenen om te kijken naar een oudere auto om daar je zakelijke kilometers mee te rijden. Een andere reden is gewoon het gevoel van een oude auto. Dat is positief bedoeld. Natuurlijk zijn nieuwe auto’s beter dan ooit (tenzij ze roesten), maar het is allemaal relatief. Gevoelsmatig kom je toch wordt te kort in zijn 1.2 driecilinder turbo-truttenschudder. De reacties op het gaspedaal zijn te traag, als je doortrapt zijn ze niet eens zuinig en je zit in een ‘frigging’ klein gebakje. Allemaal heel verstandig, maar je wordt tijdens het autorijden er niet blijer op.

Dus in plaats van 350 euro per maand stuk te slaan op een private leaser, kun je ook gewoon een in topstaat verkerende youngtimer kopen. Natuurlijk, qua onderhoud zul je er iets meer kosten aan hebben. Daar gaat tegenover dat je een veel fijnere auto rijdt. Veel Youngtimers zijn al behoorlijk aan de prijs. Met name de Mercedes-Benz E-Klasse W124 en BMW 5 Serie (E39) zijn in goede staat enorm duur. Gelukkig konden we uit dit lijstje opmaken dat er meer Duitse youngtimer sedans zijn! We laten twee leuke opties zien die we vonden op AutoTrack.

Audi 100 2.3 E (C4)

In de tijd dat Audi nog een net-niet Mercedes/bijna-BMW concurrent was, bouwden ze erg fraaie auto’s. De Audi 100 was een goede stap overigens naar het goede der premium sedans. Het lijnenspel van de Audi is saai, maar sierlijk. De oranje knipperlichten worden met het jaar fraaier. Deze uitvoering geeft aan hoe kaal auto’s destijds waren. Zo zijn de spiegels niet in kleur meegespoten en is er geen airconditioning aan boord. Ook een airbag ontbreekt! Je zal het moeten doen met het (destijds optionele) schuifdak.

Uiteraard ontbreken lederen bekleding en houtinleg. Dat kon destijds wel besteld worden, maar ware hele dure opties. Lichtmetalen velgen? Tuurlijk niet, wat is er mis met doppen? Onder de kap heb je de beschikking over een heuse 2.3 motor. Dat betekende bij Audi dat je een vijf-in-lijn onder de kap had spinnen. Verwacht geen dynamische capaciteiten, de vijfcilinder hangt namelijk vóór de vooras. Maar dankzij 135 pk is het een prima snelwegcruiser. Deze Audi 100 is weliswaar geïmporteerd, maar heeft slechts 73.159 km gelopen. Je kan de advertentie hier bekijken.

Opel Omega 2.5 V6 CD Aut. (B)

Wil je géén BMW of Mercedes, maar wel iets Duits en met achterwielaandrijving, dan zijn er twee opties. De eerste is de Ford Scorpio, de tweede is de Opel Omega. Dat is de auto die je ziet op deze foto’s. Het is niet zomaar een Omega. De meesten in Nederland hadden een 2.0 benzinemotor met handbak. Nee, deze Omega is veel meer premium. De eerste eigenaar opteerde voor de luxueuze ‘CD’-uitvoering met de op één na dikste benzinemotor die destijds mogelijk was. Deze Omega is veel luxer dan de Audi. Zo heeft de Omega wel items als airco, airbags voor bestuurder en passagiers, elektrische ramen (ook aan de achterkant) en een heuse boordcomputer! Tevens ziet de Omega CD er luxer uit met zijn lichtmetalen velgen. Binnenin is er houtinleg! Ondanks dat kun je goed zien aan het interieur dat Audi hoger in de markt mikte dan Opel.

Ook in technisch opzicht overtreft de Omega de Audi. De Omega heeft een 2.5 V6 benzinemotor met 24 kleppen in totaal. Deze levert 170 pk en is gekoppeld aan een viertraps automaat. Dat zorgt voor adequate prestaties. Ondanks het redelijke vermogen en de aandrijving op de achterwielen is de Omega absoluut geen sportieve auto. En dat is maar goed ook, het is een uiterst ontspannen cruiser. Deze Omega heeft slechts 48.818 km erop zitten en kan dus nog jaren mee. In tegenstelling tot de Audi is de Opel niet geïmporteerd. De advertentie kun je hier bekijken.

Mocht je ze beide bekeken hebben, kun je zien dat deze vergeten youngtimers beide exact 4.950 euro kosten. Je voelt hem al aankomen: welke kies jij? En vooral: waarom? Laat het weten, in de comments.