De nieuwe M3 wordt toch een auto voor puristen

Het is een merk dat de gemoederen bezig blijft houden. Het is het favoriete automerk van veel autoliefhebbers. Juist omdat het een merk dat auto’s maakt die het rijden net even geweldiger maken. De redenen waarom willen we niet nog een keer herhalen, maar vroeger werd elke BMW door blinde nonnen uit elfenstof vervaardigd. Precies daarom willen we allemaal heel graag iets waar BMW opgeschreven staat.

Een van de meest heilige huisjes van BMW is de M3. Geweldige prestaties tegen een enigszins betaalbaar bedrag. Dat is natuurlijk heel afhankelijk van de situatie, maar als je je niet te veel voortplant en heel hard werkt, kun je ergens in je leven (bijna) een M3 (occasion) veroorloven. Bij de grote M-modellen weten we dat BMW ervoor kiest om alle principes overboord te zetten, maar de BMW M3 is altijd een wat ‘puurdere’ auto geweest. Kortom, dankzij de M3 geloven wij allen nog in BMW.

Maar geldt dat ook voor de opvolger van de huidige M3? Er wordt al druk mee getest en BMWblog heeft met bronnen gesproken die goed nieuws brengen. Sterker nog, volgens de site die enkel en alleen nieuws voor @jaapiyo schrijft, is de bron zeer betrouwbaar en vertrouwen zij deze voor de volle 100%. Het enige nadeel is de interpretatie. Volgens de bron wordt de komende M3 namelijk achterwielaangedreven én vierwielaangedreven. Of het twee aparte modellen betreft of één model is niet duidelijk.

De huidige M5 is het namelijk allebei. In normale omstandigheden heeft de M5 ‘xDrive’ vierwielaandrijving en als je een hekel hebt aan achterbanden, kun je enkel achterwielaandrijving selecteren. Of zo’n constructie bij de M3 ook gebruikt gaat worden is niet duidelijk. Het zou de M3 namelijk erg complex, zwaar en duur maken. Maar het feit dat er dus in elk geval een M3 ‘AWD’ komt is ook goed nieuws, want daardoor verbreedt de M3 zijn klantenkring behoorlijk. Meer details over de nieuwe M3 lees je in dit artikel!