Eindelijk wat anders na de zoveelste 911 restomod

In 2024 doe je niet mee zonder een restomod aan te bieden, in dit geval een Plymouth Barracuda.

Porsche lijkt het meest populaire merk onder de restomod bedrijven. Met name de 964 zie je in allerlei geuren en kleuren passeren. Dat is inmiddels zo uit de hand gelopen dat we eigenlijk niet meer opkijken van zo’n project, hoe vet of hoe bijzonder ook. Dan is deze auto een stuk verfrissender.

Waar je naar kijkt is een restomod van Ringbrothers. Een tuner uit de Amerikaanse staat Wisconsin. Speciaal voor SEMA in Las Vegas hebben ze een restomod gemaakt op basis van de Plymouth Barracuda uit 1970. En wat een beest is dit!

De Barracuda is natuurlijk een legendarische musclecar, maar de auto staat nu niet bepaald bekend om zijn uitstekende rijeigenschappen. In vergelijking met het origineel moet deze restomod Plymouth Barracuda een stuk beter door de bocht gaan.

Brute V8 power

Onder de motorkap is een moderne Mopar Hellcrate Redeye Hemi geplaatst, goed voor 807 pk en en 972 Nm aan koppel. Ja, dat komt wel van zijn plek. Het blok is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten. Een set Michelin Pilot Sport Cup 2’s moeten zorgen dat het vermogen daadwerkelijk zijn gang kan gaan en dat je niet alleen met rokend rubber zit.

Het uiterlijk heeft ook enkele wijzigingen ondergaan om het restomod aspect van deze Plymouth Barracuda te benadrukken. Het interieur is gemoderniseerd met Apple CarPlay, nieuwe klokken, airco en stoelen van wit leder.

De auto staat op 20- en 21 inch wielen en heeft een nieuw onderstel gekregen. De remmen zijn afkomstig van Brembo. In totaal zegt Ringbrothers maar liefst 5.600 uur zoet te zijn geweest met het bouwen van deze Plymouth Barracuda restomod. Eerlijk is eerlijk, het is een stuk origineler dan de zoveelste Porsche. Dat alleen maakt het al een zeer tof project.