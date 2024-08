Range Rover Sport SV Edition Two is de lekkerste tot nu toe

Range Rover heeft de Edition Two voorgesteld op basis van de Sport SV.

Leuk zeg je dan, maar wat heeft dit te betekenen? De Range Rover Sport SV is het topmodel binnen de Sport-serie. Waar vroeger de stempel SVR op werd gedrukt, gaan deze topmodellen nu door het leven als SV. Met een dikke 4.4 liter biturbo V8 onder de kap uit de rekken van BMW. De Range Rover Sport SV Edition Two is daar weer de overtreffende trap van.

Dik, dikker, dikst

Het is in feite een extra aangeklede variant met nog meer (optionele) goodies. Je kunt een Edition Two herkennen aan één van de vier unieke kleurstellingen. Namelijk Blue Nebula Matte, Ligurian Black Gloss, Marl Grey Gloss en Sunrise Copper Satin.

Range Rover brengt tevens een aantal nieuwe forged carbon opties naar de Sport SV met deze Edition Two. In het kader van lichtgewicht materiaal kun je ook de carbon keramische Brembo remmen aanvinken met acht zuigers op de vooras. Net als de 23 inch carbon fiber wielen die nog eens 76 kg van het gewicht snoepen. Vergis je niet, we hebben het nog steeds over een loeizware SUV van twee ton in kilogrammen.

Het vermogen is hetzelfde gebleven met de Range Rover Sport SV Edition Two. Dat betekent nog altijd 635 pk en 750 Nm koppel, waarmee je in 3,8 seconden van 0 naar 100 km/u kunt accelereren. De topsnelheid bedraagt 290 km/u.

Compacte samenvatting. De Range Rover Sport SV Edition Two is vooral een rijk uitgeruste Sport, zonder extreem veel nieuwigheden met een paar extra opties. Een kans voor Jaguar Land Rover om het model opnieuw onder de aandacht te brengen. En een kans om op deze woensdagochtend door de plaatjes te scrollen en te denken: leuke auto hoor. Een prijskaartje is er nog niet, misschien is dat maar goed ook.