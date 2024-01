Deze rappe Subaru WRX kun je alleen kopen met een loterij

Ja, eerst moet je een loterij en dan pas kun je in aanmerking komen om deze rappe Subaru WRX S4 STI Sport te kunnen kopen.

Autofabrikanten doen er tegenwoordig alles aan om een auto goed te kunnen verkopen. Gewoon een topauto bouwen en die voor een concurrerende prijs in de markt zetten, is niet voldoende. Er moet een beetje buzz zijn, een beetje hype en het liefst ook een beetje schaarste.

Het hoogtepunt is nog altijd Victor Muller met de Spyker Preliator Spyder. Die verkondigde keiharde exclusiviteit met een maximum van 50 exemplaren. Op deze wijze hoefde niemand bang te zijn dat er te veel op de markt zouden komen.

Wij vonden die 50 exemplaren al behoorlijk optimistisch. Sinds die uitspraak zijn er nog wel een paar modellen voorgesteld, maar no way dat ze überhaupt daarna nog 50 auto’s hebben verkocht, ongeacht het model.

Subaru WRX S4 STI Sport

Subaru doet vandaag ook super-exclusief. Het gaat in dit geval om de (adem in) Subaru WRX S4 STI Sport (adem uit). Dus nee, dat is geen Impreza STI. De naam Impreza wordt niet meer gebruikt bij de snelle modellen.

En het is een zogenaamde STI Sport, dus dat is een wat zwakkere broeder. Eigenlijk wel raar: STI bestaat nog steeds maar een échte STI is er al een tijdje niet meer geweest.

Enfin, wat voor vlees hebben we in de kuip met deze WRX S4 STI Sport? Nou, een heel dik aangeklede WRX met de nodige sportieve accenten die je leven moeten verrijken. Zo is er een sportieve bodykit met de nodige STI-badges. En ja, dat is vreemd want het is geen echte STI. De wielen zijn wel echt.

Ze zijn gesmeed en komen van de firma BBS vandaan. Eromheen liggen Michelin Pilot Sport 5 banden met 245/35 R19 banden. De kleur van de auto is Offshore Metallic en is niet zo cool als WR Blue Mica, maar ja, je kant niet alles hebben.

Interieur en techniek

In in het interieur van de Subaru WRX S4 STI Sport kom je helemaal niets te kort. Met name die enorme Recaro-kuipstoelen zien er geweldig uit. Qua aankleding ziet het er wel uit als een STI, dus met leer, alcantara en roze logo’s.

De motor is een 2.4 liter boxermotor mét turbocompressor. Deze is goed voor 271 pk en 375 Nm. Dus eigenlijk, heel erg kort door de bocht: Impreza’s zijn sinds 1994 (het jaar dat de eerste STI op de markt kwam) er niet echt op vooruitgegaan qua vermogen. De transmissie is altijd een CVT en die stuurt alle power naar alle vier de wielen middels een Torsen-diff. De rijeigenschappen zijn volgens Subaru beter dan standaard vanwege de strutbar en stijvere anti-rollbars.

De fabrikant uit Fuji denkt dat er echt heel veel mensen hierop zitten te wachten. Daarom hebben ze speciaal een loterij bedacht. Alle mensen die er eentje willen, kunnen zich inschrijven.

Vervolgens worden de productieslots verloot. In totaal worden er 500 productieplaatsen verloot, dus we zijn echt benieuwd of de vraag groter is dan het aanbod. Vanaf de 28e kun je in Japan een lot kopen en op 1 februari zegt Subaru of je de gelukkig bent om er eentje te mogen kopen. De prijs in Japan is 38.327,55 euro.

