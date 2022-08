Deze restomod is bijna de helft lichter dan een Porsche 992

Wel moderne materialen, maar geen moderne afmetingen. Dat is het recept voor een héle lichte Porsche 911.

Als je een Porsche 992 naast een klassieke Porsche 911 ziet is het even schrikken. De nieuwe 911 lijkt dan wel aan obesitas te lijden. Of de originele 911 aan anorexia, het is maar net hoe je het bekijkt.

Één ding is in ieder geval zeker: de 911 is er niet lichter op geworden. Een standaard 911 Carrera weegt tegenwoordig 1.480 kg schoon aan de haak. Dit gewicht kan oplopen tot ruim boven de 1.600 kg als je voor bijvoorbeeld een Targa of een Turbo S Cabrio gaat. Daarmee zijn het stiekem best zwaarlijvige auto’s geworden.

Dit staat in schril contrast met een 911S uit de jaren ’70, die maar zo’n 1.050 kg weegt. Het kan echter nóg lichter, als je een klassieke 911S combineert met moderne lichtgewicht materialen.

Dat is precies wat de bekende Porsche-specialist Tuthill heeft gedaan. Het resultaat is de ‘911K’. Bijna alle carrosseriedelen van deze auto zijn vervaardigd uit carbon, evenals de stoelen en de velgen. Tuthill is zelfs zover gegaan met de gewichtsbesparing dat er geen echt embleem op de motorkap zit, maar een geschilderd logo.

Het resultaat van deze inspanningen mag er zijn: de Porsche 911K weegt een luttele 850 kg. Het is dus niet overdreven om te zeggen dat er moderne 911’s zijn die bijna het dubbele wegen.

De motor is ook iets speciaals: een 3,1 liter 4-kleps boxermotor, die tot 11.000 toeren kan draaien. Hoeveel vermogen dit blok levert vermeldt Tuthill nog niet, maar gezien het gewicht gokken we op ‘ruim voldoende’.

De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De auto is verder voorzien van onder meer een titanium rolkooi, een titanium stabilisatorstang, carbon-keramische remmen, een hydraulische handrem en tweevoudig verstelbare dempers.

De prijs is niet bekend, maar die zal ongetwijfeld astronomisch zijn. Dan krijg je wel gegarandeerd een auto die sensationeel is om te rijden. Je moet alleen even zorgen dat je ‘m heel houdt.

Foto’s: Tuthill Porsche / Stephan Bauer