Een Rolls-Royce is minder exclusief dan ooit tevoren

Een Rolls is wél nog steeds een stuk exclusiever dan een Bentley.

Samen met Ferrari is Rolls-Royce misschien wel de autofabrikant met de sterkste merknaam. Rolls-Royce is algemeen bekend als het summum van luxe. Dat klopt ook. Sterker nog: Rolls-Royces zijn luxer dan ooit. Nu zegt dat niet zoveel, want een Volkswagen Polo is ook luxer dan ooit.

Hoewel Rolls-Royces steeds luxer en duurder worden, zijn ze niet exclusiever geworden. Integendeel. In 2019 boekte Rolls-Royce al een record met 5.152 verkochte auto’s. Na een dipje in 2020, werden er het afgelopen jaar opnieuw een recordaantal Rolls-Royces verkocht.

Om precies te zijn wist Rolls-Royce vorig jaar 5.586 auto’s aan de man te brengen. Dat was een verdubbeling ten opzichte van 2020, maar dat zegt vooral iets over 2020. Ten opzichte van 2019 was het een stijging van 8%. Maar dat is natuurlijk minder leuk om te roepen bij de presentatie van de jaarresultaten.

De bijdrage van Nederland aan deze cijfers was uiteraard heel beperkt. In ons landje werden er namelijk 16 stuks op kenteken gezet in 2021. Dat waren er overigens wel 10 meer dan in 2020. Bij Cito Motors in Eindhoven mogen ze dus niet klagen.

Rolls-Royce roept trots dat ze de “onbetwiste leider in het +€250k segment zijn.” Dat wagen we betwijfelen, want Bentley verkocht vorig jaar ruim 2,5 keer zoveel auto’s als Rolls-Royce. Ferrari verkoopt tegenwoordig ook meer dan 10.000 auto’s op jaarbasis. En dat zijn toch echt merken die in het +€250k segment opereren.

Betekent dit dat Rolls-Royce ieder jaar de verkoopcijfers wil opkrikken? Nee, CEO Torsten Müller-Ötvös benadrukt tegenover Autocar dat Rolls-Royce nooit en te nimmer een volumemerk zal worden. Hij belooft dat Rolls-Royce zeldzaam zal blijven. Dat zou op zich wel moeten lukken, want Rolls-Royce kan de auto’s in principe zo duur maken als ze willen. Dat is nog eens een luxepositie.

Foto: Een willekeurig straatje in Londen, gefotografeerd door @gwnfinn