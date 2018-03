Dit is de nieuwe auto van Lil’ Kleine

Ik zie nekken breken als ik een stack trek.

Lil’ Kleine heeft weer een nieuwe auto op zijn naam gezet. De vorige keer dat we over ‘m schreven had hij net zijn nieuwe Range Rover Sport opgehaald bij Ome Jeroen. Dat is echter al weer anderhalf jaar geleden (de tijd vliegt!) en dus is het voor de miniatuur woordenkunstenaar tijd voor wat nieuws.

Zoals we weten houdt Lil’ er namelijk van om het geld te laten rollen. Ooit zei hij ‘ik pak elke maand zestig, en daar zet ik er dertig van aan de kant en jaag ik er dertig van doorheen’. Ah, het goede leven #jaloers. Inmiddels verdient de kleine rapmogul ongetwijfeld alweer meer dan dat, want je moet natuurlijk een beetje mee proberen te gaan in de vaart der volkeren.

Hoe dan ook heeft Jorik nu dus een Mercedes G63 AMG gekocht. Dit blijkt uit een van zijn posts op Instagram, waarin hij aangeeft de auto ook virtueel te rollen in NFS Payback. Voor het shillen van deze computergame ontvangt de lyrical gangsta vast ook weer een dikke paycheck.

Of de RRS het veld heeft moeten ruimen of ook nog in het bezit is van de baller, weten we niet. Er zit natuurlijk wel wat overlap tussen de twee auto’s, maar zo’n G63 is stiekem toch een heel ander beest. Zeker gezien het hier overduidelijk nog om het oude model gaat en niet om de splinternieuwe G-wagon. Mocht de troubadour zijn Range hebben ingeruild, kunnen wij ons voorstellen dat hij het comfort van zijn oude auto af en toe nog weleens zal missen.

Dat gezegd hebbende heeft zo’n G63 beduidend meer swek en daar gaat het uiteindelijk toch om in de wereld waarin de jonge artiest zich begeeft. Check alleen al bovenstaand plaatje van de auto, diens nieuwe eigenaar en een paar matties uit de game (via Bizzey’s Instagram). Dit klopt gewoon als een zwerende ontsteking, toch?