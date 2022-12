Deze Rolls-Royces zijn fraai van buiten, maar lelijk van binnen

Een Rolls-Royce-interieur is normaalgesproken een lust voor het oog, maar dat kan niet gezegd worden bij deze exemplaren.

Waar een Rolls-Royce Phantom van de eerste generatie eigenlijk altijd zwart, wit of grijs was, zien we bij de nieuwe Phantom toch wat meer kleur. Dat lijkt overigens in de hele breedte van de autoindustrie een trend te zijn. Dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen.

Rolls-Royce laat nu weer een stel Phantoms zien waar een aantal kleurrijke exemplaren tussen zitten. Het gaat om zes unieke auto’s, die elk één van de zes elementen symboliseren.

De zes elementen zijn natuurlijk aarde, water, vuur, lucht, en eh… Wacht eens, er waren toch maar vier elementen? Dat klopt, maar in dit geval zijn er ook nog ‘wind’ en ‘mensheid’ bij verzonnen.

De Phantoms hebben in ieder geval alle zes een unieke kleur gekregen. De meest opvallende zijn ‘Fire’ en ‘Water’, die respectievelijk knalrood en knalblauw zijn. Een gewaagde combinatie met de putdekselvelgen, maar eerlijk is eerlijk: de Phantom kan een fel kleurtje best hebben.

Earth Fire Humanity Wind Water Air

Waar het mis gaat is de binnenkant. In het dashboard zijn namelijk originele schilderijen van kunstenaar Sacha Jafri te zien. Die heeft de beste man speciaal voor deze auto’s gemaakt.

Jafri’s werk houdt het midden tussen Karel Appel en Jackson Pollock en oogt daarom redelijk misplaatst in een Rolls-Royce. Des te meer omdat het interieur verder vrij ingetogen is uitgevoerd bij deze exemplaren (met uitzondering van de Water-uitvoering).

Blijkbaar zijn er mensen die wél wat zien in het werk van de heer Jafri, want vorig jaar werd er een schilderij van hem verkocht voor $62 miljoen. We zijn daarom benieuwd wat de meerprijs is van zijn dashboard-trim. Helaas vertelt Rolls-Royce dat er niet bij. Dat is niet nodig, want de auto’s hebben allemaal al een klant gevonden, uiteraard in het Midden-Oosten.