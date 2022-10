Gelekt! Elektrische Rolls-Royce Spectre naakt

De elektrische Rolls-Royce Spectre wordt de Continental GT van BMW?

Ook een merk als Rolls-Royce moet overstappen naar elektrische aandrijving. In principe past een elektromotor heel erg goed bij een Rolls: zwaar, veel koppel en erg stil. Maar toch, het wringt een beetje. Een magistrale V12 die men inruilt voor een generieke elektromotor.

Alsof je alle leden van het concertgebouworkest inruilt voor één DJ met een versterker. Ja, het is onder aan de streep vast veel efficiënter, maar daarvoor ging je niet na het concertgebouw, toch?

Elektrische Rolls-Royce Spectre

Enfin, hoe je er ook in mag staan, het gaat gewoon gebeuren. Vandaag zijn de eerste afbeeldingen gelekt! CocheSpias en Wilco Blok waren er weer als de kippen bij om het wereldkundig te maken. Het gaat om de elektrische Rolls-Royce Spectre.

Dat is – naar Rolls-Royce-maatstaven – een vrij compacte auto. De auto is niet zo groot als een Phantom, maar meer van het formaatje Ghost. De Spectre is dus de opvolger van de Wraith. Die laatste is nu nog in productie, de laatste exemplaren lopen begin 2023 van de band. Daarna is het de beurt aan de elektrische Rolls-Royce Spectre.

Architecture of Luxury

De auto staat net als de andere Rolls-Royces op het Architecture of Luxury-platform. Dat platform kan gebruikt worden voor elektrische auto’s, hybrides, plug-in hybrides en auto’s met een verbrandingsmotor. Bij de Spectre zal het 700 kg wegende accupakket tussen de wielen in zitten.

Qua aandrijflijn kan het bijna niet anders zijn dat we overeenkomsten zien tussen de BMW i7 en de Spectre.

Op elke as zit een motor, dus net als de Cullinan heeft de Spectre vierwielaandrijving. Ook bijzonder is de maat van de wielen: 23 inch! De laatste keer dat er 23 inch jetsers onder een Rolls lagen was in de jaren ’20.

De Rolls-Royce Spectre zal binnenkort officieel onthuld worden (vanavond). Dan hopen we meer details en technische gegevens voor je te hebben.

