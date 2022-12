Deze blauwe Audi R8 heeft een 2.9 liter onder de kap

Context is alles, maar het klopt wel. Deze blauwe Audi R8 heeft echt een 2.9 liter onder de fraaie glazen motorkap.

De tweede generatie Audi R8 zit in de herfst van zijn carrière. Ondanks dat veel te weinig mensen het doen, kun je gewoon naar een Audi-dealer toelopen, een R8 samenstellen, bestellen en ophalen. In 2022! Ja, een supercar met atmosferische V10-middenmotor die meer dan 8.000 toeren kan draaien. Toegegeven, er zijn elektrische auto’s die sneller kunnen. Maar een Tesla Model S Plaid is de stereo van je buurjongen die om vreemde redenen nog steeds bij zijn ouders woont, de motor van de Audi R8 is het concertgebouworkest.

Er zijn echter wel mogelijkheden om de R8 sneller te maken. Er is ooit een elektrische versie geweest en men keek zelfs naar een Le Mans-specificatie van de V12 TDI-dieselmotor. uiteindelijk heeft de tweede generatie R8 altijd een 5.2 liter V10 gehad. Dan ben je redelijk ‘beperkt’ qua vermogen. Nu is 600+ pk altijd meer dan voldoende, maar er zijn altijd mensjes die graag meer, meer, meer willen.

TS825-kit op deze blauwe Audi R8

Een populaire oplossing is om een Twin Turbo-kit te monteren. Dan zijn er zat mogelijkheden die reiken tot ver over de 1.000 pk. Dankzij het ingenieuze quattro-systeem schijnt de R8 daar nog redelijk mee om te kunnen gaan. Maar dan zit je wel met een turbogat en een nogal heftige koppelkromme. Een betere oplossing heeft ESS Tuning. Die hebben voor vandaag een Audi R8 met mechananische compressor in de aanbieding.

Het is een 2.9 liter grote Whipple-schroefcompressor, die ze de TS825-compressor noemen. Ze komen uit Rosbach (vlak boven Frankfurt, leuk ritje) en noemen het natuurlijk een ‘Kompressor’. Met deze 2.9 liter onder de kap stijgt het vermogen aanzienlijk. Er staat namelijk zo’n 800 pk beschikbaar als je Euro 95 tankt, Super Plus (98) levert 825 pk op. Qua koppel hebben ze zich heel erg ingehouden, want 700 Nm klinkt behoorlijk bescheiden.

Supercharger kan op meerdere V10’s

Over prestaties van deze blauwe Audi R8 rept men nauwelijks, de topsnelheid moet 330 km/u zijn, maar dat haal je met een standaard R8 V10 Plus ook wel. Het grote voordeel ten opzichte van turbo’s is de directe gaspedaalrespons. Dat past veel beter bij een sportieve auto als de Audi R8. Ook blijft het geluid bijna ongewijzigd. Bijna, je want krijgt wel de supercharger-huil, plus dat epische gezang van die 5.2 liter V10.

Het allermooiste, volgens ESS Tuning kan de mechanische 2.9 liter compressor op ALLE V10’s geschroefd worden. Het is ook mogelijk om de supercharger te schroeven op de eerste generatie Audi R8 (Type 42) en Lamborghini Gallardo. Maar het wordt nog mooier, want ook de Audi S6 (4F) en Audi S8 (4H) komen in aanmerking! Die gaan niet tot 800 pk, maar dik 600 pk voor een S6 of S8 met een epische klinkende V10 klinkt ons als muziek in de oren!

