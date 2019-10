Deze ruige lichtgewicht heeft een stille verrassing

Heel stil, maar je merkt het zeker wel!

Als je een grote verzameling aan auto’s hebt, zorg dan op zijn minst dat er een Ariel Atom in zit en het liefst ook een Ariel Nomad. Voor wie Ariel niet kent: het is een kleine, Britse fabrikant van lichtgewicht sportwagens. De Atom is de versie voor op de straat en het circuit, met de Nomad kun je je ook buiten de gebaande paden rijden.

De eerste Ariel producten werden aangedreven door Rover K-Series motoren, maar al snel ging men over op Honda motoren. Deze waren beter te verkrijgen, eenvoudiger te tunen en betrouwbaarder bovendien. Maar bovenstaande Ariel heeft een motor van een andere fabrikant, namelijk BorgWarner. Dit Amerikaanse bedrijf heeft namelijk een Nomad omgebouwd tot elektrische auto.

De 2.5 liter van Honda werd verwijderd ten faveure van niet één, maar twee elektromotoren. Deze zijn gezamenlijk goed voor 272 pk. Wees niet bang dat ze er een AWD-versie van hebben gemaakt, de ene elektromotor zit bij het linkerachterwiel, de andere elektromotor zit bij het rechterachterwiel. De motoren worden gevoed door een 30 kWh sterk accupakket.

BorgWarner heet gekozen voor de Arial Nomad om aan te kunnen tonen waartoe het bedrijf in staat is. Daarbij is alles bij de Nomad goed te zien, dus BorgWarner kan duidelijk de wijzigingen laten zien om zo hun techniek te kunnen verkopen. Daarbij is de Nomad erg klein. Als het in een Nomad past, is de techniek eigenlijk toepasbaar in elk auto. Overigens heeft de auto verder niets te maken met de elektrische supercar van Ariel zelf.