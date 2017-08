Wat we weten over de nieuwe supercar van Ariel

Kleine autofabrikanten die met iets nieuws komen. Dat is altijd interessant.

Het Britse Ariel ken je van fun auto’s als de Atom en Nomad. De autofabrikant heeft de afgelopen jaren achter de schermen aan een nieuw project gewerkt. Er is zelfs Brits overheidsgeld mee gemoeid en het belooft iets speciaals te worden.

Geen spartaanse Atom-praktijken dit keer. Nee, de Britten hebben iets serieuzer op het programma staan. Het voertuig wordt intern ‘P40’ genoemd en zal een vierwiel aangedreven elektrische tweezitter worden. De auto krijgt een turbine-aandrijving met range-extender. Het ding krijgt zo’n 1000 pk vermogen en 0-160 km/u moet in 3,8 seconden zijn gedaan. De productie staat gepland voor 2020. De top zal worden begrensd op 160 mijl per uur (257 km/u).

De elektrische supercar heeft een aluminium monocoque en zal ongeveer 1.600 kg gaan wegen. De Britten zijn van plan zowel een vierwiel aangedreven, als een voordeligere tweewiel aangedreven ‘P40’ op de markt te brengen.

Ariel is het project drie jaar geleden gestart. De auto is ontwikkeld in samenwerking met Hipercar en Innovate UK. Laatstgenoemde is een fonds van de overheid dat nieuwe innovatieve projecten uit eigen land ondersteund. Ariel kon op twee miljoen pond rekenen uit dit overheidsfonds. (via Autocar)

Foto: Ariel Atom via @janvh op Autojunk