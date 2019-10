Mazda vernieuwt de enorme CX-8

Inclusief dieselmotor!

Mazda heeft zijn op één na grootste SUV strak getrokken. Bij ons in Nederland stopt het met crossoveren na de CX-5, maar in veel andere landen telt Mazda lekker door. De grootste rijdt rond in, hoe kan het ook anders, de Verenigde Staten. De op één na grootste is de CX-8.

Dat is de auto die je op deze foto’s kunt zien. Mocht je heel veel foto’s willen zien van de Mazda CX-8, dan is er goed nieuws, want Mazda heeft een enorme hoeveelheid foto’s meegestuurd. Daarop is goed te zien dat de auto exact dezelfde designtaal volgt als de andere Mazda’s, maar dan is deze dus wat groter.

De CX-8 wordt specifiek voor de Japanse markt gebouwd en naast Japan verkocht in een select aantal Aziatische landen. Ook in Japan is men tevreden over het uiterlijk, want Mazda veranderde er niet al te veel aan. De auto werd voornamelijk verfijnd op kleine punten. Zo is het mogelijk om op bepaalde uitvoeringen heus Nappaleder te bestellen. Je kan kiezen uit een zeszits of zeventzits uitvoering. In het geval van de zeszitter kun je nu ook opteren voor een middenconsole, net zoals sommige limousines.

Er is keuze uit drie motoren, allemaal volgens de SkyActiv-filosofie, maar ook allemaal net even anders. Het begint met de 2.5 liter met 192 pk die wij ook kennen uit de Mazda 6. Dan is er een zelfde motor mét turbo, goed voor 235 pk en nog belangrijker: 400 Nm. Als laatste is er een 2.2 diesel met 175 pk, ook die kennen we uit de Mazda 6. Er zijn geen plannen bekend om de CX-8 naar Europa te halen.