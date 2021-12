Kia en Skoda winnaars in november, inclusief verrassing!

Zowel Kia als Skoda hebben goede zaken gedaan met betrekking tot de autoverkoop van november 2021. De algehele verkoop is dramatisch te noemen.

Maar dat is geen verrassing. De autoverkoop dit jaar is sowieso een drama. Het heeft vooral te maken met het feit dat veel autofabrikanten niet kunnen leveren, ook al willen ze zo graag. De tekorten aan chips zal ook volgend jaar en misschien nog wel daarna aanhouden. Laten we eens inzoomen op de autoverkoop van november 2021, aan de hand van officiële cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en dataleverancier RDC.

November 2021 was ‘goed’ voor 27.333 verkopen. Dat is een daling van 17,5 procent in vergelijking met november 2020. In de eerste 11 maanden van 2021 zijn er 8,3 procent minder auto’s verkocht in vergelijking met een jaar eerder. BOVAG en RAI Vereniging mikken op 327.000 registraties voor heel 2021. Onder voorbehoud dat deze maand nog voor een verkoopspurt gaat zorgen. Traditioneel is dit wel zo, zodat zakelijke rijders nog net kunnen profiteren van een lagere bijtelling.

Kia, Skoda en de verrassing

De titel zegt dat Kia en Skoda als winnaars uit de bus zijn gekomen. En dat is ook zo als je naar de cijfers kijkt. Kia voert de lijst aan met meest geregistreerde merken in november 2021. Skoda wist daarentegen de meest geregistreerde modellen af te leveren deze maand. Een opvallende verrassing is dat Lynk & Co met de 01 het heeft weten te schoppen tot de top 5 meest geregistreerde modellen in november 2021. Wie had dat gedacht. Een automerk uit China dat het goed doet in Nederland.

Meest geregistreerde merken in november 2021:

KIA met 2.766 registraties en 10,1 procent marktaandeel Volkswagen (538 / 9,3 procent) Toyota (2.194 / 8,0 procent) Skoda (1.821 / 6,7 procent) Hyundai (1.798 / 6,6 procent)

Meest geregistreerde modellen in november 2021: