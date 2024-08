Deze S-Klasse occasion is dubbel nep

Deze Mercedes wil zich beter voordoen, maar daar trappen we mooi niet in.

Het loopt een beetje uit de klauwen met auto’s die zich nieuwer of beter voordoen dan ze zijn. Vroeger bleef dit doorgaans beperkt tot ‘badgetuning’ of misschien andere koplampen, maar nu worden auto’s compleet omgebouwd. Soms kunnen we daar nog wel wat sympathie voor opbrengen, zoals bij deze Lexus, maar in andere gevallen is het gewoon sneu.

Een oudere S-Klasse om laten bouwen naar een nieuwere schreeuwt bijvoorbeeld ‘ik wil rijk zijn maar ik ben het niet’. Daar hebben we nu weer een voorbeeld van gevonden op Marktplaats. Een beetje autokenner ziet natuurlijk meteen dat dit een W221 S-Klasse is. Daar is helemaal niks mis mee, dit is een lekker dikke bak, die je voordelig als youngtimer kunt rijden.

De eigenaar van deze auto vond het echter nodig om de auto een make-over te geven. De auto heeft de neus en kont van de W222 facelift (inmiddels ook alweer de vorige generatie) gekregen. Het moet gezegd worden: het sluit allemaal wel naadloos aan.

Toch is dit een ‘wannabe’-auto, des te meer omdat deze auto ook Maybach-elementen mee heeft gekregen. De grille met verticale spijlen en de putdekselvelgen moeten de auto een Maybach-uitstraling geven. Het is dus een neppe W222 én een neppe Maybach.

Zoals gewoonlijk valt de auto pas echt door de mand met zijn interieur. Ondanks de frisse buitenkant stap je gewoon in een auto die duidelijk uit 2006 dateert. Motorisch is het overigens een S 500, met 387 pk. Nogmaals: niks mis mee, maar laat ‘m gewoon standaard.

Logischerwijs is dit niet de goedkoopste S500 van deze generatie die je op Marktplaats gaat vinden. Voor deze auto met 171.514 km op de klok wordt €29.875 gevraagd.