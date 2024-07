Wat klopt er niet aan deze occasion?

De echte kenner ziet natuurlijk meteen dat er met deze occasion iets raars aan de hand is.

Het is altijd lastig om tevreden te zijn met wat je hebt. Dat geldt niet in de laatste plaats voor auto’s. Er is altijd nieuwer, sneller, beter. En als je dat niet kan betalen, dan kun je altijd nog doen alsof. Dat is reden dat er zoveel Mercedessen rondrijden met een AMG-badge.

Sommige wannabe’s gaan nog een paar stapjes verder. Zo is er een Turkse toko die auto’s doodleuk ombouwt naar een nieuwe generatie. Op Marktplaats vinden we nu een soortgelijk project. Deze Lexus IS is namelijk een stuk ouder dan ‘ie eruit ziet.

Op het eerste gezicht zou je denken dat dit een nieuwe Lexus IS is, van hooguit een paar jaar oud. Die wordt niet geleverd in Nederland, maar goed, je kunt ‘m natuurlijk importeren. Een blik op het kenteken leert echter dat dit niet het geval is. Sterker nog: deze auto is al 16 jaar oud.

In de advertentie wordt er met geen woord over gerept, maar dit is dus een Lexus IS van de tweede generatie die zich voordoet als een derde generatie faceliftmodel. De auto is voorzien van de grote zandlopergrille en zelfs doorlopende achterlichten. Ook spotten we nieuwe velgen.

We houden niet van wannabe’s, maar eerlijk is eerlijk; het oogt nog best goed. Op een of andere manier is het toch een redelijk samenhangend geheel geworden. Alleen het interieur valt een beetje uit de toon bij het moderne uiterlijk.

Er staat al meer dan 263.000 km op, maar dat is bij zo’n oerdegelijke Lexus IS 250 natuurlijk geen enkel punt. Deze IS 250 is wel iets duurder dan de meeste exemplaren: er wordt €10.950 voor gevraagd op Marktplaats. Wat altijd nog een stuk goedkoper is dan een daadwerkelijk nieuwe IS importeren.

Met dank aan Jelmer voor de tip!