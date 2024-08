Lamborghini onthult geluid van Huracán-opvolger

We krijgen een klein stukje te horen van de twin-turbo V8 in de nieuwe Lamborghini.

Na twee generaties supercars met V10 in vorm van de Gallardo en de Huracán gooit Lamborghini het roer om met dit nieuwe model. De opvolger van de Huracán moet het doen met een V8, geholpen door twee dikke turbo’s en een elektromotor.

Tenzij je van pure performance houdt klinkt dat toch minder gaaf dan een atmosferische tiencilinder. Toch doen de Italianen er alles aan om ons het gevoel te geven dat er echt iets bijzonders staat te gebeuren. Bijvoorbeeld met deze teaser, waarbij we voor het eerst het geluid van de nieuwe twin-turbo V8 in de Lamborghini te horen krijgen.

twin-turbo V8 Lamborghini geluid

De teaser begint met een korte terugblik op de V10 in de Gallardo en de Huracán. Vervolgens zien we een donker beeld en laat het merk zien hoe de red line opschuift van 9.000 naar 10.000 tpm.

Dan begint het spektakel: het starten van de auto. Dit is wat minder spectaculair dan je misschien hoopte. Zo trapt Lamborghini het gaspedaal helaas niet in. Je moet het hebben van een pure startup zonder enige vorm van revs. Toch klinkt het duidelijk anders dan een V10. Het heeft zelfs iets weg van een McLaren V8, wat niet heel gek is gezien het concept van de nieuwe motor. Na Ferrari en McLaren is Lamborghini het derde merk van de supercars met een geblazen achtpitter als middenmotor.

Lamborghini onthult de opvolger van de Huracán op 16 augustus in de Verenigde Staten. De specificaties zijn al bekend. De V8 met twee turbo’s en een elektromotor zijn gezamenlijk goed voor 900 pk. Combineer dat met vierwielaandrijving en je hebt een beest van een supercar te pakken. In elk geval op de rechte lijn. Corvette was Lamborghini echter voor qua krankzinnige specs met de nog gekkere ZR1.